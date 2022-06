Oroscopo Paolo Fox settimana dal 20 al 26 giugno 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 20 al 26 giugno 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Il mese di giugno prosegue. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà davvero entusiasmante. Tu hai una voglia incontenibile di fare, di metterti in gioco in nuove avventure. Martedì e mercoledì saranno due giornate degne di nota, con la presenza della Luna nel segno. Giovedì Venere comincerà un transito molto interessante. L’amore tornerà protagonista.

Toro

La settimana comincerà alla grande. Lunedì potrai contare sulla complicità di una bellissima Luna. Venere nel tuo segno, anche se per poco, ti aiuterà a ritrovare la serenità in amore. Ottime le giornate tra giovedì e sabato: dovresti sfruttarle al meglio, facendo qualcosa di nuovo, un piano d’amore, per esempio.

Gemelli

La settimana partirà con una Luna storta. Lunedì infatti la Luna sarà ancora in aspetto contrario e tu potresti risentirne un po’. Per fortuna, già a partire da martedì l’umore migliorerà. Giovedì, inoltre, Venere entrerà nel tuo segno e darà un nuovo slancio alla tua vita relazionale. Bellissima domenica con la Luna nel tuo cielo.

Cancro

La prossima settimana comincerà con una splendida Luna. Lunedì la signora bianca soggiornerà ancora nel segno dell’amico Pesci. Nei prossimi giorni il tuo recupero, sotto ogni punto di vista, sarà sempre più evidente. Sabato e domenica due giornate che potrebbero riservarti qualche bella sorpresa.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana inizierà molto bene. Fina da lunedì avrai una bella carica di energia. Per di più giovedì Venere sarà nuovamente attiva e l’amore potrà tornare in primo piano. Si preannuncia un mese di luglio importante per i sentimenti e per chi vorrà convalidare una storia.

Vergine

Lunedì la Luna in opposizione ti farà sentire una certa stanchezza e qualche strascico di tensione nervosa. Per fortuna, da martedì le cose cominceranno a migliorare gradualmente, ma sarebbe meglio non affaticarsi troppo. Giovedì Venere diventerà contraria e tu dovrai cominciare a usare maggiore cautela in amore. Belle le giornate di venerdì e sabato: sfruttale per organizzare qualcosa di divertente.

Bilancia

La settimana sarà contraddistinta da un cielo importante. Giovedì, per giunta, Venere tornerà in aspetto favorevole e darà una grande mano. Orami la tua rinascita è sempre più vicina. Dopo un anno particolarmente pesante, dovresti cercare di recuperare la forma fisica e la serenità. Martedì e mercoledì ancora un po’ di nervosismo, ma il weekend ti ripagherà degli sforzi compiuti.

Scorpione

La tua settimana segnerà l’inizio di una nuova stagione, libera da certi pesi, da tensioni e nervosismi che ti hanno afflitto finora. Giovedì, inoltre, Venere non sarà più opposta: tornerà l’armonia in amore e in famiglia. Sabato e domenica promettono belle sorprese, momenti molto emozionanti.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana ti vedrà molto preso dalla vita pratica. Lunedì purtroppo dovrai fare ancora i conti con una Luna contraria. Sii prudente! Per fortuna, martedì e mercoledì ci sarà un bel recupero. Da giovedì Venere diventerà opposta: le coppie che da tempo stanno vivendo un momento di crisi, ne risentiranno.

Capricorno

La settimana comincerà in maniera positiva. Lunedì la Luna sarà in aspetto favorevole e aiuterà soprattutto la tua vita relazione. Interessanti i rapporti con i Pesci e lo Scorpione. Promettenti le giornate di venerdì e sabato. Purtroppo, non tutti i pensieri riguardo il lavoro e le spese saranno risolti, ma avrai tutte le risorse necessarie a recuperare la stabilità persa.

Acquario

La tua settimana sarà segnata da un evento molto importante. Giovedì Venere tornerà attiva e trasformerà la tua vita sentimentale. Finalmente potrai ritrovare la tranquillità che ti è mancata negli ultimi tempi. Interessanti le giornate di martedì e mercoledì. Un calo fisico tra venerdì e sabato: meglio non strapazzarti troppo! Bel weekend per l’amore.

Pesci

Lunedì la Luna sarà ancora nel tuo segno: non sottovalutare nessuna ispirazione e intuizione avrai. I prossimi giorni potrebbero portare qualche nuovo conflitto, forse un ex con cui affrontare un chiarimento. Ricordati però che il periodo buio è passato, nessuno potrà crearti dei problemi. Giovedì Venere diventerà contraria: le coppie in crisi dovranno fare più attenzione. Buoni i giorni tra giovedì e sabato.