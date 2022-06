Il procastinare sembra essre una sorta di “fenomeno” che pur essendo sempre esistito sembra essere particolarmente calzante nei contesti moderni, a causa di ritmi mondani seempre più elevati e spesso impossibili da seguire. Si riferisce all’azione di “rimandare” con costanza qualsiasi cosa da fare, a meno che non sia urgentissima, a contesti temporali più o meno definiti. Siamo tutti procastinatori nei limiti, ma i seguenti segni zodiacali fanno diventare questa tendenza una sorta di “arte” vera e propria, ma che diventa anche difficile da gestire a tratti. Quali sono questi profili?

Rimandano sempre! Ecco i segni zodiacali “procastinatori”. Li conosci?

Pesci

Il loro difetto più grande in questo caso è la loro “ingenuità”, in quanto in un primo momento fanno male i conti con le tempistiche e non si fanno problemi a rimandare qualcosa da fare a data da destinarsi. Questa “scappatoia” permette a Pesci di vivere abbastanza tranquillamente, almeno finchè riesce a gestire gli impegni che si accumulano.

Vergine

Anche un rigoroso come Vergine non è perfetto e si ritrova il più delle volte a rimandare e quindi procastinare. Se questo non rappresenta un problema particolare da gestire nel contesto “privato”, causa problemi anche abbastanza diffusi nei contesti professionali, perchè tende a doversi sobbarcare problematiche anche remote.

Acquario

Non è il più efficiente in assoluto, anzi, pecca proprio nella mancanza di realismo quando bisogna ottenere dei risultati. Spesso è eccessivamente ottimista, e questo lo porta a sopravvalutare le proprie capacità. Non è un procastinatore che “impara” dai propri errori però li accetta senza problemi.