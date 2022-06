Essere fantasiosi non rappresenta solo un vezzo, ma una vera e propria qualità che anche se non ce ne rendiamo sempre conto, riesce a modificare la nostra percezione della realtà, troppo spesso “fredda”. Le personalità fantasiose sono quelle che riescono a trovare spunti profondi e creativi anche nelle condizioni avverse, apparentemente dal nulla, ed in alcuni casi riesce anche ad essere maggiormente sensibile agli eventi che si trova ad affrontare. Gli uomini più fantasiosi sono indiscutibilmente i seguenti, secondo lo zodiaco.

Gli uomini più fantasiosi dello zodiaco. Ci sei anche tu?

Cancro

Non potrebbe mai vivere senza l’apporto di un carico di fantasia costante, che in molti casi definisce una personalità sensibile ed empatica, anche se in molti casi un po’ introversa. L’uomo Cancro ha numerose passioni ed hobby di vario genere, spesso è un amante della musica e dell’arte, che segue e pratica con dedizione ed umiltà.

Toro

Impulsivo ma anche creativo, l’uomo Toro non comprende la “stagnazione” mentale come un qualcosa di positivo ma è sempre orientato a far volare la propria mente verso nuovi obiettivi, in quasi tutti i casi verso destinazioni raramente sfiorate da qualcuno.

Ariete

Non è un uomo che nasconde le proprie intenzioni e la propria voglia di fare, di sviluppare e conoscere. Anche appare in molti casi un po’ arrogante è altresì un segno molto curioso e profondamente sensibile verso gli altri. La propria fantasia è stimolata da ogni cosa che lo circonda, sia da eventi umani che naturali. Spesso intrattiene dialoghi profondi con le personalità a lui più congeniali.