Stop zanzare: ecco le piante repellenti che respingono le zanzare

Per dire stop alle zanzare dovrai rifornirti degli strumenti giusti così da godere delle serate estive senza la loro fastidiosa presenza. Purtroppo, come ben sappiamo, non è molto semplice allontanare le zanzare perché sono piuttosto agguerrite e battagliere. Nel corso degli anni, poi, si sono presentate sempre nuove specie e se una volta si veniva punti di sera ora bisogna fare attenzione 24 ore su 24.

Le zanzare comuni si presentano al calar del sole, quando le ombre si allungano e il caldo inizia un po’ ad acquietarsi. Le zanzare tigri, invece, sono più attive durante la giornata (dal primo mattino fino al pomeriggio/sera) e la loro puntura provoca un’irritazione cutanea a volte piuttosto dolorosa. Le punture delle zanzare tigri ci mettono più tempo a guarire a causa della sostanza urticante che viene iniettata dopo il “furto” del sangue.

Le ultime arrivate, ahinoi, sono le zanzare coreane, le quali resistono anche alle temperatura più basse e quindi ce le teniamo fino ad autunno inoltrato. Sono piccole e piuttosto aggressive. Non fanno alcun rumore e quando ci pungono non fanno male come le zanzare tigri. Purtroppo, però, possono portare il virus dell’encefalite anche se finora non sono stati riscontrati casi in Italia di questa malattia. Sono in circolazione praticamente a tutte le ore del giorno e della notte ed è difficile liberarsi di loro.

Per fortuna, la natura ci ha fornito di diverse piante che favoriscono l’allontanamento delle zanzare e se le conosciamo possiamo sfruttarle per proteggerci. L’ideale è posizionare le piante sui davanzali di casa, vicino al divano, sul balcone, sul terrazzo e in giardino. Insomma: in tutti gli spazi abitativi che sfruttiamo spesso.

Stop zanzare: le piante alleate

Come abbiamo già anticipato esistono diverse piante che possiamo utilizzare sia come ornamento che come componente decorativa del giardino. La loro presenza basta a dire: “Stop zanzare: di qui non si passa!”. La pianta più comune è un’erba aromatica che spesso teniamo in giardino all’oscuro della sua efficacia. Stiamo parlando del rosmarino, il cui odore è particolarmente sgradevole alle zanzare, almeno quelle comuni.

Un’altra pianta molto amata dagli italiani è la lavanda: anch’essa nemica giurata delle zanzare. Non a caso i francesi sono soliti mettere dei rametti di lavanda fresca sulle finestre così da ostacolare l’entrata ai fastidiosi insetti. Se la lavanda è odiata dalle zanzare è però molto amata dalle api e dalle vespe. Perciò, se siamo allergici a questi animaletti forse è meglio orientare la scelta verso un altro tipo di pianta amica.

Il geranio e la citronella sono due piante dall’odoro particolarmente nauseabondo per le zanzare. Non riescono proprio a sopportarne l’aroma tanto che spesso gli oli essenziali di queste due piante sono utilizzati anche nelle pomate e nelle soluzioni naturali antizanzara. Potresti realizzarne uno anche tu. Ti basterà prendere qualche goccia di olio essenziale di geranio, citronella e menta da inserire in un olio per il corpo e spalmare l’unguento la sera o subito dopo la doccia. Abbiamo nominato la menta non a caso: anch’essa dice stop alle zanzare.