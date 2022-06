D’estate, quasi tutti tengono a prendersi una vacanza, per rilassarsi, che sia al mare o in montagna. La villeggiatura è molto diffusa in Italia, ma con il covid si è un po’ bloccato tutto. Per ripartire però, c’è stato un aumento di prezzi esagerato ma lo stato ha messo a disposizione anche un bonus vacanza per agevolare il riavvio di queste attività. Ma c’è da dire che non tutte le strutture hanno aderito, quindi non molti l’hanno potuto usare. Come abbiamo già detto, i prezzi sono aumentati un po’ per tutto, per le case, gli ombrelloni, per la spiaggia e proprio per questo c’è il ritorno della cosiddetta ‘Case a 1 euro’. Andiamo quindi a vedere di che si tratta e dove possiamo trovare queste case.

Case a 1 euro per la tua estate 2022: ecco dove trovarle: “E’ facile!”

La casa a 1 euro permette a chiunque di comprare delle case, in determinati posti, ad un euro. È una riqualificazione di ambienti che sono stati ormai dimenticati. Il primo paese ad attuare questo tipo di proposta è stata Salemi, più di 10 anni fa. Poi si sono susseguite altri comuni che hanno attuato lo stesso piano di riqualifica.



Questo piano, viene attuato per due motivi. Il primo è per dare popolarità al luogo, per far parlare di sè mentre il secondo è comunque per smuovere l’economia. Quando si compra una casa per 1 euro, è normale che poi si devono seguire delle determinate regole. Questo perché si ha lo scopo di muovere l’economia, oltre che far riqualificare il posto.



I comuni più famosi che hanno aderito a questa iniziativa si trovano principalmente al Sud e sono quei piccoli borghi che stando andando sempre più scomparendo. Tra le località troviamo Castiglione di Sicilia (Catania), Leonforte (Enna), Salemi (Trapani), Troina (Enna), Canicattì (Agrigento), Augusta (Siracusa), Maida (Catanzaro), Cinquefrondi (Reggio Calabria), Montresta (Oristano), Romana (Sassari) e Nulvi (Sassari).