Il colesterolo, per chi non lo sapesse, è un grasso che troviamo nel sangue che viene in gran parte creato dall’organismo, mentre in minima parte viene introdotto con la dieta. Mentre, in quantità fisiologiche, questo grasso è implicato in diversi processi sostanziali per il meccanismo dell’organismo, quando è presente in quantità sproporzionata costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache.

Il colesterolo in sovrabbondanza, infatti, tende a collocarsi sulle pareti delle arterie, causando la formazione di lesioni che le ispessiscono e le irrigidiscono. Tale processo, chiamato aterosclerosi, può portare nel tempo alla formazione di placche vere e proprie, che intralciano o bloccano del tutto il flusso sanguigno, con conseguenti rischi a carico del sistema cardiovascolare. Il grasso presente nel sangue viene condotto all’interno di strutture molecolari chiamate lipoproteine. Ci sono varie cause che portano ad un colesterolo alto, tra queste si possono elencare: sovrappeso, obesità, un’alimentazione non sana, l’abitudine al fumo e la carenza di attività fisica.

Le quantità di questo grasso possono essere identificate solo attraverso un esame del sangue. Sarà in questo modo possibile misurare i livelli di colesterolo totale, colesterolo LDL e colesterolo HDL. Tra i rimedi naturali per il colesterolo alto, troviamo quelli a base di erbe e piante mediche.

Ecco svelate tutte le erbe naturali che abbassano il colesterolo

La prima che vi elenchiamo è la betulla verrucosa linfa. Si tratta del gemmo derivato della betulla con proprietà detossinante rivolta al sistema linfatico. Questo rimedio utilizza la potente azione bonificante della linfa dell’albero per depurare l’organismo da tossine in eccesso, che bloccano i liquidi: cure farmacologiche, terapie cortisoniche o ormonali, iperuricemia e ipercolesterolemia e trigliceridi.

Abbiamo anche una pianta conosciutissima, il basilico. Questa aromaticissima pianta è ottima per far calare il colesterolo. Il basilico può essere congiunto a crudo alla pasta, alla pizza o alle insalate, può essere usato per preparare il pesto e un odorosissimo infuso.

Per fare l’infuso basta bollire una tazza d’acqua, lasciare in infusione per 15 minuti un cucchiaio di basilico fresco, infine filtrare e bere.

Infine consigliamo il Tamarindo. Il frutto dell’albero di tamarindo, oltre ad essere molto gustoso, riduce il colesterolo. Lo si può mangiare al naturale, oppure usarlo per preparare un infuso.