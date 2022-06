I cani sono attratti dalla cacca di altri animali: ecco cosa fare

Ebbene è una cosa molto comune che i cani mangino la cacca di altri animali, si stima che addirittura un cane su 6 abbia la tendenza a mangiare le feci che siano proprie o di altri animali. Tuttavia, per quanto il fenomeno possa sembrare ai nostri occhi fastidioso e imbarazzante, ci sono alcune circostanze in cui la coprofagia è un’abitudine del tutto normale per l’animale e il problema rientrerà autonomamente.

Perché il mio cane mangia le feci di altri animali?

Come abbiamo già anticipato, nella maggior parte dei casi l’ingerimento di feci non deve metterci in allarme, perché è un vizio che hanno moltissimi cani. Ci sono situazioni in cui è addirittura normale che accada. Ad esempio, se il tuo cucciolo ha meno di quattro mesi è molto probabile che avrà la tendenza a mangiare la sua cacca. Se è un cane adulto a mangiare la cacca, invece, molto probabilmente lo fa perché gli piace. Non lasciarti sconvolgere troppo da questa affermazione: i cani sono animali e per loro gli escrementi possono risultare appetitosi. Questo perché gli additivi e gli aromi contenuti in molti alimenti per cani resistono alla digestione, facendo apparire così appetibili le feci.

I rimedi da adoperare

Se il tuo cane mangia le feci, che siano sue o di altri animali, quando siete all’aperto, il consiglio è quello di non dimenticare mai di portare con te i sacchettini per raccogliere i bisogni e farlo immediatamente dopo che il cane ha defecato. Un’altra strategia è quella di cambiare luogo in cui porti il cane a correre e passeggiare: scegli una zona meno battuta da cani, gatti e altri animali, in modo da non trovare parecchie feci per terra. Fai poi molta attenzione all’alimentazione: evita il cibo umido in scatola, perché gli additivi presenti potrebbero rendere appetibile l’odore delle feci. Rivolgiti al tuo veterinario e studia con lui una dieta bilanciata per il tuo cane.

Pericoloso per la salute?

Se il cane mangia i suoi escrementi, questo non è pericoloso per la sua salute. Risultano pericolosi, invece, gli escrementi di altri animali che potrebbero trasmettere al tuo cane malattie e parassiti. In questo caso, ti consigliamo di contattare al più presto il tuo veterinario! Per evitare che il vostro cane mangi gli escrementi di altri cani, cerca di mantenere la calma e frenare l’impulso di sgridarlo: non cambierebbe le cose. Se il tuo cane mangia escrementi fuori casa, cerca di lasciarlo libero di correre e giocare in zone poco battute da altri animali.