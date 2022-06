I gatti in estate sono soggetti fragili: ecco cosa fare per non farli stare male

A molti gatti piace godersi la sensazione di calore del sole che fa brillare la loro pelliccia, standosene in panciolle sul tetto di un’auto o sul balcone di casa. Tuttavia, specialmente nelle giornate estive e in condizioni di forte caldo, anche i gatti raggiungono velocemente i loro limiti di sopportazione a causa del sole, con la possibile conseguenza di una scottatura o di un colpo di calore.

Acqua in abbondanza

l gatto in estate ha bisogno di avere a disposizione una maggiore quantità di acqua fresca da bere. Se il tuo gatto non beve abbastanza, corre il rischio di una disidratazione. Per incoraggiare il tuo gatto a bere quando fa molto caldo, puoi ricorrere a questi semplici “trucchetti” come ad esempio quello di distribuire ciotole piene d’acqua in giro per casa, o cambiare molto spesso l’acqua per averla sempre fresca. Oppure potresti mettere dei semplici contenitori d’acqua posizionati in giardino incoraggiano molti gatti a bere quando si trovano fuori dalle proprie mura di casa.

L’ombra perfetta

Durante i mesi estivi, i pavimenti scuri e le strade asfaltate si surriscaldano talmente che diventa difficile per i nostri amici gatti camminarvi sopra senza scottarsi le zampe. Per mantenere il pavimento di casa piacevolmente fresco, puoi stendevi sopra vecchie lenzuola di colore chiaro o umide. Se possiedi un gatto domestico e non hai uno “spirito libero” che vive con te, di notte o la mattina presto puoi anche aprire le finestre e far circolare l’aria nell’appartamento in maniera forzata, creando una corrente d’aria tra le stanze di casa. Durante il giorno, invece, è consigliabile oscurare le finestre con tende e persiane. In questo modo, la temperatura di casa rimane piacevole per te e per il tuo amico di zampa, anche durante le calde giornate estive.

Spazzola il gatto

Una pelliccia arruffata trattiene il calore, un manto soffice pulito e ben districato invece permette all’aria di circolare meglio e alla cute di respirare rinfrescando così l’animale. Una bella spazzolata tutti i giorni, meglio se nelle ore più fresche per non irritare troppo il gatto già accaldato, sarà un toccasana per il felino. Attenzione a non rasare la pelliccia del gatto. Gli esperti oramai concordano che una pelliccia non rasata aiuti l’animale a regolare la temperatura corporea come accade in Inverno. Inoltre se il pelo viene rasato troppo la cute sarà maggiormente esposta al sole con la possibilità di scottarsi. Ecco perché, anche se può sembrare strano, radendo il gatto non lo si aiuta affatto e restare fresco.