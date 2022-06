Il nostro paese come tanti altri che hanno visto la situazione economica subire un netto miglioramento economico (ma non solo) a partire dal secondo dopoguerra hanno goduto del concetto di prodotti un tempo considerati non di uso comune, come i detersivi commerciali, tra i più comuni sicuramente quelli adibiti al lavaggio dei capi di abbigliamento, attraverso la lavatrice, altro elettrodomestico divenuto molto presto indispensabile nelle case degli italiani. Anche attraverso i vari spot televisivi, siamo stati “portati a concepire” il profumo come segno di pulito, così come l’azione smacchiante che questi prodotti, secondo i testimonial, sono soliti “regalare” ai nostri capi. Sopratutto per quanto riguarda i capi delicati come la biancheria può essere difficile scegliere accuratamente un prodotto profumato ed efficace allo stesso tempo.

Biancheria super profumata: ecco i migliori detersivi dal profumo inebriante

Anche qualcosa di tradizionale come il detersivo per la lavatrice appare in evoluzione: questi prodotti sono “meno dannosi” per l’ambiente oggi rispetto al passato e spesso sono anche più concentrati per ridurre gli sprechi. Anche il concetto di capsule predosate ha iniziato a farsi strada nelle case degli italiani, come una delle varianti più apprezzate per efficacia e profumo come il Dixan Discs Freschezza di Lavanda, che in ogni singola capsula permette un’azione completa di smacchiatura, igienizzazione, conferendo nel contempo un profumo molto gradevole e duraturo.

Eccellente nel rapporto qualità prezzo il Bio Presto Aromaterapia, che come intuibile già dal nome del prodotto, da grande importanza al concetto di profumo. Bio Presto infatti ha sviluppato una nuova formula che porta questo prodotto ad elargire una profumazione quantomeno particolare e inebriante.

Chanteclair rappresenta invece una certezza e punta forte sull’aspetto “nostalgico” con il proprio detersivo per la lavatrice al sapone di Marsiglia, una delle più antiche profumazioni che ancora oggi ci da la sensazione di grande pulito. Il detersivo di Chanteclair è uno dei più durevoli in assoluto dal punto di vista della profumazione.