Nessuno lo sa ma le lucertole sono innocue: ecco perché

Capita a chiunque di avere un incontro ravvicinato con una lucertola, anche dentro la nostra casa, ma cosa fare? La prima cosa è non andare nel panico, non sono pericolose per gli essere umani. Le lucertole non sono tra gli animali più amati, ma è bene sottolineare che comunque non sono pericolose per l’uomo. Ad ogni modo, è comprensibile volerle cacciare se entrano in casa.

Perché entrano dentro casa

Una domanda che ci facciamo molto spesso è capire quando entra una lucertola in casa e perché sia entrata, capire se c’è qualcosa che l’abbia attirata. Potrebbero essere insetti, potrebbe essere del cibo, ma in realtà la risposta più semplice è che è stato il calore che c’è all’interno a spingerla ad entrare. Le lucertole, infatti, sono degli animali a sangue freddo. Ciò significa che la loro temperatura corporea varia in base a quella dell’ambiente circostante. Di giorno, ad esempio, amano stare al sole. La sera invece, quando inizia a fare più freddo, cercano dei ripari caldi. Non a caso in casa le troviamo vicino a lampadari e plafoniere, proprio perché vengono attirate dal calore che emette la luce.

Sono pericolose?

Quando ci ritroviamo davanti ad una lucertola, il nostro primo istinto è quello di scappare. Infatti, si tratta pur sempre di un rettile e non tutti sono amanti di questi animali. Anzi, tantissime persone ne hanno veramente il terrore. Tuttavia è bene sapere che le lucertole non sono dannose, almeno non per noi esseri umani. Infatti, si nutrono di insetti e non penseranno nemmeno lontanamente di morderci. E’ anche importante sottolineare che non sono nemmeno velenose, quindi non corriamo nessun pericolo. Poi, avrete sicuramente notato che scappano velocemente se avvertono la presenza dell’uomo, quindi sono loro ad avere paura di noi.

Un rettile bizzarro

La lucertola è un rettile pieno di sorprese! Non solo è capace di auto-sanarsi ogni qual volta si ferisce, ma riescono perfino a fingere una sorta di ‘morte apparente’, detta anche tanatosi, per sfuggire alle insidie del nemico. E’ un rettile particolarmente furbo che utilizza ogni arma pur di non diventare a sua volta preda di un altro animale. In particolare la sua capacità più conosciuta è quella di staccarsi un pezzo di coda, distraendo l’avversario.

Cosa mangiano?

Avere delle lucertole in giardino può comportare dei pro come dei contro. La lucertola comune si nutre principalmente di insetti, larve e bruchi. La sua alimentazione è basata sulla predazione di mosche, zanzare, falene, farfalle, scarafaggi, grilli e piccoli invertebrati come ragni e porcellini di terra. Sarà un ottimo alleato per eliminare gli insetti più fastidiosi.