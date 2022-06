La mente umana è ricca di capacità, pregi, difetti e contraddizioni: solitamente quelli più “pericolosi” vanno evitati ma allo stesso tempo riescono ad essere “magnetici” sotto molti punti di vista. E’ il caso degli invidui manipolatori che riescono con le parole e le azioni ad avere un’influenza decisamente importante sulla vita altrui, in maniera sopratutto “volontaria”. E’ indubbio che si tratta, nella maggior parte dei casi di profili caratteriali dotati di forte carisma e personalità. Secondo lo zodiaco i segni manipolatori sono i seguenti:

Occhio ai segni manipolatori dello zodiaco! Li conosci?

Vergine

Rappresenta l’archetipo del manipolatore per “conseguenza”, perchè i suoi intenti non hanno una sorta di pianificazione vera e propria. Ma essendo portati alla perfezione assoluta e restando molto logici e razionali, diventano difficili da contestare, anche quando assumono posizioni piuttosto radicali. Se “in forma”, Vergine potrebbe “manipolare” quasi tutti, ma nella maggior parte dei casi questo non avviene perchè, banalmente, non si manifesta questa necessità.

Scorpione

Decisamente più “Pianificatori” e motivati da ragioni pratiche, Scorpione rappresenta prima di tutto un segno tenebroso in maniera naturale. Questo tratto avvalora e fortifica la loro natura di manipolatori, sopratutto con una dialettica ed un modo di “ammiccare” che spesso fa “proseliti”. E’ un trascinatore nato.

Bilancia

Sembra sempre “retto” e buono, ma Bilancia riesce a direzionare persone e cose nella maniera che preferisce, e anche quando non è realmente intenzionato. Questo perchè ha un potere molto importante sugli altri, anche in ambito sentimentale riesce ad “auto assolversi” e far sentire in colpa gli altri molto facilmente.