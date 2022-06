Le lucertole puliscono il balcone da questi insetti: ecco perché non allontanarle

Le lucertole fanno parte della famiglia dei rettili, non sono tanto amati dalla maggior parte della popolazione, ma capiremo come sono utili ed indispensabili. Ad esempio le lucertole si nutrono principalmente di insetti, e sono utilissime per una disinfestazione al naturale.

Perché le lucertole entrano dentro casa

Una domanda che spesso ci facciamo quando entra una lucertola in casa è perché sia entrata, se c’è qualcosa che l’abbia attirata. Potrebbero essere insetti, potrebbe essere del cibo, ma in realtà la risposta più semplice è che è stato il calore che c’è all’interno a spingerla ad entrare. Le lucertole sono degli animali a sangue freddo. Ciò significa che la loro temperatura corporea varia in base a quella dell’ambiente circostante. Di giorno, ad esempio, amano stare al sole. La sera invece, quando inizia a fare più freddo, cercano dei ripari caldi. Molto spesso, non a caso in casa le troviamo vicino a lampadari e plafoniere, proprio perché vengono attirate dal calore che emette la luce.

Come allontanarla

La prima cosa da fare quando una lucertola entra in casa è evitare di perderla di vista o farla scappare in un’altra stanza. In quel caso, potrebbe essere molto difficile ritrovarla. Per questo, è necessario chiudere tutte le vie di accesso, come ad esempio le porte del corridoio. Prestate attenzione però, perché le lucertole sono degli animali molto agili, capaci di infilarsi anche negli spazi più stretti. Molto spesso, ad esempio, si nascondono proprio negli stipiti delle porte. Per evitare ciò, coprite tutti gli eventuali buchi con della stoffa o anche con dei fogli di giornale. Poi, spostate tutti i mobili che si trovano a ridosso delle pareti. Per esempio lo spazio tra il muro ed il divano potrebbe essere per loro un ottimo nascondiglio.

Alleato per il tuo balcone

A chiunque è capitato di ritrovarsi una lucertola in balcone, e in particolare la lucertola comune. Questo tipo di lucertola si nutre principalmente di insetti, larve e bruchi. La sua alimentazione è basata sulla predazione di mosche, zanzare, falene, farfalle, scarafaggi, grilli e piccoli invertebrati come ragni e porcellini di terra. Perfetta per tenerci lontano questi insetti, come se ci facesse una piccola disinfestazione al naturale. Conosciute anche per essere delle vere e proprie predatrici in certi casi!

Dove si nascondono

Il nascondiglio perfetto sono i piccoli vasi di terracotta capovolti, o una vecchia scatola di legno posti in un angolo del proprio orto. Ad ogni modo, molte lucertole preferiscono vivere in mezzo all’erba, e degli orti ben curati secondo loro non rappresentano un buon rifugio. Le lucertole usano anche delle aree isolate per aspettare la loro preda. Le pareti rocciose sono un luogo adatto. Esse provvedono alla copertura ed un posto caldo per crogiolarsi.