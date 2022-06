Oroscopo Paolo Fox domani, 28 giugno 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani martedì 28 giugno 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 28 giugno: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cominciare a occuparti maggiormente dei sentimenti, perché di recente li hai trascurati. Lascia da parte i pensieri legati al lavoro e cerca di arrivare alla prossima settimana con meno malintesi o dissapori in amore. Dovresti trasmettere più certezze all’altro, specie se ti sei sposato da poco. Occhio a chi sta pensando a due persone nello stesso tempo!

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani cominceranno tre giorni con la Luna in opposizione. Come minimo sarai tormentato da una profonda confusione: meglio rimandare le scelte importanti. Purtroppo giugno è stato un mese che ha messo a dura prova molti di voi, soprattutto sul fronte lavorativo. Ma tu sei un segno capace di rialzarsi e ripartire ogni volta da zero. È normale se in questo momento sei in cerca di un po’ più di leggerezza e libertà, anche in amore.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai ancora molte idee che ti gireranno in testa e una gran voglia di libertà. Merito di Giove e Marte in aspetto favorevole. Ricordati, però, che dovrai tenere conto dei soldi che al momento non sono tanti. Dovrai trovare un giusto compromesso tra i tuoi sogni e il denaro. In amore meglio chiarire o confrontarsi entro giovedì, se qualcosa non va, perché venerdì sarà una giornata un po’ nervosa.

Oroscopo domani: Pesci

Domani potresti trascinarti qualche dubbio in amore. Occhio all’ex o a chi ti giudica, senza comprenderti! Prova a non arrabbiarti. Chi non ha ricevuto una conferma di lavoro, la riceverà molto presto. La seconda metà dell’anno sarà importante per dare forma a tutti quei progetti partiti durante i primi mesi. Con il Sole in buon aspetto non ti mancherà la vitalità.