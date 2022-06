Siamo più o meno tutti alla ricerca di personalità degne della nostra fiducia, che possano essere quindi in grado di offrirci un sincero e concreto supporto, magari attraverso affinità e modi di comportarsi di varia natura. Se è vero che tutti abbiamo alcuni segreti, la fiducia si vede anche e sopratutto quando si palesa il bisogno o la necessità di esporre questi segreti. Secondo lo zodiaco esistono alcune persone decisamente più “adatte” a ricoprire questo ruolo rispetto ad altre. Quali sono i segni che mantengono meglio un segreto?

Questi segni zodiacali sanno mantenere un segreto. Li conosci?

Ariete

Il “ficcanaso” tipico non corrisponde ai tratti caratteriali comuni dell’Ariete. Ecco perchè è senz’altro un segno affidabile da questo punto di vista dal momento che non sembra essere minimamente interessato a pettegolezzi. Prende l’amicizia molto seriamente e per questo motivo diventa “una tomba” quando c’è il rischio di palesare un segreto.

Scorpione

Non ha bisogno di fare “la faccia da poker” quando qualcosa al loro controllo sfugge: sono bravi a mantenere i segreti, sopratutto i loro e delle persone alle quali tengono maggiormente anche perchè riescono a nascondere qualsiasi dettaglio e fattore che potrebbe tradirli. Bisogna proprio prenderli alla sprovvista e magari “minacciarli” per far aprire loro bocca.

Capricorno

Ama chiacchierare ma è quasi impossibile che “gli sfugga” qualcosa se è inerente ad un contesto che contiene qualche segreto. Si tratta di un profilo che “misura” molto le parole ma anche e sopratutto il loro contenuto. Capricorno costituisce quello “attento” che svela un segreto solo in pochissime condizioni.