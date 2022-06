Insistere costituisce un atteggiamento tra i più “impulsivi” e meno logici in assoluto, fortemente correlati alla nostra natura più “selvatica”: in realtà la capacità di perseguire nei propri intenti non è assolutamente meno efficace di un atteggiamento più ragionato anzi, ma non è sicuramente un pregio fatto e finito. Come ogni tratto, se non “utilizzato” nella maniera giusta, anche l’insistenza diventa fastidio e atteggiamento inopportuno. Anche se le donne sono globalmente considerate meno insistenti degli uomini, il contesto generale femminile è comunque ricco di donne giovani e meno giovani particolarmente insistenti. Quali sono secondo lo zodiaco queste donne?

Le donne più insistenti di tutte! Quali sono per lo zodiaco?

Capricorno

E’ una personalità combattiva, che sa cosa vuole ma che non è un’amante delle strategie raffinate: se vuole qualcosa, la ottiene con l’insistenza anche se non rappresenta la scelta migliore in tutti i casi. Quando c’è bisogno di agire direttamente però non c’è nessuna più efficace di una Capricorno.

Vergine

Non è “cocciuta” perchè limitata ma perchè molto orgogliosa: ripetere le proprie azioni non fa parte della logica della Vergine ma allo stesso tempo evidenzia una certa sicurezza nelle proprie idee. Sa bene quando è il caso di “evidenziare” questa insistenza e quando no, ma è sempre molto “costante”.

Leone

Non è la più determinata infatti costituisce l’insistente se possibile più “molesta” e anche a tratti inopportuna anche se non se ne rende conto. Quando vuole ottenere qualcosa in particolare diventa molto, ma davvero molto insistente, e anche se viene “rimproverata” non conosce altro modo di agire.