I sentimenti rappresentano una parte molto importante del nostro carattere, che determina ma è anche determinata dal contesto e dalle sensazioni che proviamo, sopratutto in ambito sociale. Il tutto diventa ancora più complesso in amore, che costituisce un “banco di prova” decisamente impegnativo per quasi tutte le personalità: anhe se “generalmente” il più nobile dei sentimenti dovrebbe essere qualcosa di “naturale”, alcune persone per volontà più o meno propria, non mettono in evidenza i propri sentimenti, sopratutto quelli amorosi. Quali sono secondo lo zodiaco, questi segni?

Quali sono i segni che non mostrano i propri sentimenti? Eccoli!

Capricorno

Non si tratta di personalità particolarmente introverse, ma il concetto cambia quando si parla di sentimenti amorosi: Capricorno si sente molto vulnerabile quando, ad esempio, è concretamente interessato a qualcuno: secondo questa personalità infatti evidenziare un interesse non costituisce qualcosa di “Positivo” ma fa percepire loro un disagio vero e proprio. E’ difficile capire cosa provano in amore.

Leone

Anche un segno espansivo come Leone riesce indiscutibilmente a “glissare” quando si parla di amore. Anche se è molto sociale, ha la tendenza ad “alleggerire” ogni rapporto umano e questo lo porta anche a non voler evidenziare quando prova emozioni come l’insicurezza, l’incapacità di comunicare oppure anche quando è innamorato.

Sagittario

In amore è difficile vederli concretamente interessati, come se si vergognassero di qualcosa. Sono considerabili profili “fuori dagli schemi” e non vogliono adattarsi ad una vita “sui binari”. Ecco perchè adattarsi a questi schemi sarebbe un segno di “sconfitta” per una personalità anticonformista come è Sagittario.