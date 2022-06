Anche il giardino, terrazzo o balcone apparentemente più “placido” e tranquillo è inevitabilmente costellato da un numero decisamente elevato di forme di vita, anche impossibili da vedere ad occhio nudo. Nella maggior parte dei casi si tratta di elementi che naturalmente fanno parte del “cerchio della vita” presente nell’habitat del nostro “pezzettino di verde” ma è sempre meglio saper riconoscere in particolar modo gli esseri che possono influire negativamente sulle nostre piante. Gli afidi, piccoli insetti che non sono pericolosi per noi esseri umani ma che possono influire negativamente non solo sull’aspetto estetico della pianta, ma anche sulla stessa salute.

Se non sai come sono gli afidi che fanno ammalare le piante, riconoscili così

Sono insetti dalla forma ovale, e solitamente non superano i 3-4 millimetri di grandezza. E’ molto facile trovarli sotto varie “colorazioni”, gli afidi neri e gli afidi bianchi rappresentano le varianti più diffuse e comuni, generalmente la variante scura attacca le piante erbose ed i legumi, mentre i verdi prediligono gli alberi da frutto. Si tratta di parassiti delle piante in quanto assorbono il nettare per il proprio nutrimento e come tante altre forme di parassiti, la loro presenza è legata ad altri insetti: gli afidi, chiamati anche pidocchi delle piante, secernano una soluzione zuccherina, chiamata melata che “attrae” altri insetti come le formiche e costituisce anche un rischio concreto di virus e attacchi fungini per le nostre piante.

Nutrendosi di nettare, questo porta la pianta ad essere meno protetta e più fragile, quindi una infestazione di afidi può seriamente accorciare la vita di una pianta.

Solitamente sono raggruppati in numerose colonie, presenti sopratutto sulle foglie ma anche sui frutti. Per questo motivo sono particolarmente “detestati” dagli agricoltori in quanto la loro azione rende i frutti meno appetibili e quindi scarsamente vendibili. Gli afidi hanno alcuni “predatori” naturali, in particolar modo le coccinelle, e possono tenuti lontano con la semplice applicazione di soluzioni liquide a base di impacchi di ortica oppure attraverso la vaporizzazion di una soluzione di sapone di Marsiglia ed acqua.