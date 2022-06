L’estate oltre le belle giornate e le temperature, porta con sé anche il ritorno degli insetti, tra questi le più fastidiose probabilmente sono le zanzare. Per combattere questi insetti ci avvaliamo di repellenti, ma non tutti i repellenti sono realmente efficaci e nella maggior parte dei casi racchiudono anche sostanze chimiche.

La scelta sul mercato è molto vasta ma quali sono i prodotti più efficaci ma bisogna scegliere il prodotto giusto. Per gli esperti i repellenti di zanzare possono portare due tipi di rischi e sono: il primo è il rischio di essere inalati, ingeriti o irritare gli occhi, più sicuri in questo senso stick, roll-on e salviettine. Tra l’altro alcuni sono più rischiosi in quanto infiammabili.

Il secondo è la presenza di DEET: che secondo la graduatoria dell’Agenzia europea per la sicurezza chimica (ECHA) è pericoloso se ingerito, provoca grave irritazione dell’occhio e epidermica. Ma anche altre sostanze quasi sempre presenti nei repellenti possono essere pericolose, ad esempio l’icaridina che causa irritazione oculare, il citrepel e citrodiol che possono causare reazione allergica in persone sensibili.

Quale è il miglior repellente per le zanzare? ecco le marche migliori per la pelle

Molti repellenti sono stati considerati di qualità ottima. I vincitori però sono 2 e con i loro 77 punti sono valutati i migliori del test. I migliori sono Prep insetto repellente e zig zag insetti via! Sport antipuntura. A seguire troviamo, di qualità ottima:

Il Carrefour sport lozione insetto repellente che ha ben 76 punti. CARREFOUR SPORT LOZIONE INSETTO REPELLENTE (76 punti);

il Vape derm scudo attico spray antipuntura che ha un punteggio di 76 punti;

l’Autan tropical insetto repellente-spray secco che ha 76 punti;

Stack multinsetto che ha sempre 76 punti;

Stack tropical insetto repellente con 76 punti;

Jungle formula repellente antizanzare forte con 76 punti;

Jungle formula repellente antizanzare molto forte con 75 punti;

Conad antipuntura lozione con 74 punti.

Di qualità buona invece sono i seguenti prodotti:

Sella ben’s repell repellente con 69 punti;

Alontan extreme feel 50% insettorepellente con 67 punti.

Questa classifica viene fuori da dei test fatti grazie all’aiuto di volontari che hanno testato sulla propria pelle questi prodotti e hanno potuto in questo modo darci dei feedback reali di questo test. Quindi quando volete compare un repellente date un’occhiata a questa classifica e scegliete con cura.