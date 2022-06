Se non sai perché tutti hanno una pianta di aloe, il motivo ti stupirà

Una pianta di aloe in casa significa avere un farmaco sempre pronto a tua disposizione, ottimo soprattutto in estate. L’aloe vera è utilizzata da migliaia di anni nella medicina ayurvedica, cinese e anche nella farmacopea europea. È conosciuta anche con il nome latino di aloe barbadensis, che significa “aloe delle Barbados” perché è stata scoperta lì per la prima volta. L’aloe arborensces, invece, ha le foglie più piccole ma vanta le stesse proprietà.

L’aloe è riconosciuta per essere un potente antinfiammatorio e può trattare un’ampia gamma di problemi della pelle, dalle piccole ustioni all’acne. Se si ha una pelle sensibile o se l’esposizione solare durante l’ultimo soggiorno al mare vi ha arrossato la pelle, l’aloe è il rimedio perfetto capace di risolvere irritazioni, contusioni, escoriazioni e scottature.

Quali problemi risolvere con una pianta di aloe

Il gel all’interno della pianta di aloe può essere prelevato solo dopo che la pianta ha compiuto il suo quinto anno di età. Estrarre il gel prima, potrebbe far morire la pianta. Per ottenere il gel è necessario tagliare una foglia della pianta. Tramite un coltello affilato andranno poi eliminate le parti superiori e anteriori e prelevato il gel all’interno.

La sostanza va consumata subito perché si ossida. Si può spalmare sulla parte da trattare facendone un uso topico oppure realizzare un frullato aggiungendoci un po’ di acqua e limone. È una ricca fonte di vitamine, minerali, aminoacidi ed enzimi che possono essere bevuti o applicati sulla pelle per migliorare la salute.

Una delle funzioni dell’aloe è per il trattamento dell’acne date le sue potenti proprietà antinfiammatorie che uccidono i batteri che causano l’acne. Ha anche proprietà antimicrobiche e astringenti, le quali vanno a ridurre l’eccesso di sebo e aiutano a seccare le lesioni dell’acne. L’aloe vera è un ingrediente raccomandato da molti dermatologi.

Il gel di aloe vera è un incredibile idratante che può aiutare a ripristinare l’equilibrio naturale della pelle. È un antinfiammatorio, quindi può calmare gli arrossamenti e curare le irritazioni. Può ridurre anche l’infiammazione delle occhiaie, lenire la pelle e anche un eccellente antiossidante con grandiose proprietà antinvecchiamento. Prevenire le rughe e a mantiene la pelle giovane.

Per ottenere il massimo da questo ingrediente, si dovrebbe applicare l’aloe vera come crema idratante o durante la notte, in modo che possa esercitare le sue proprietà antinfiammatorie e antinvecchiamento. Siccome la pelle tira dopo aver steso l’aloe subito dopo va spalmata una dose di olio emolliente così da bilanciare l’effetto secchezza.

Aloe Vera per altri usi

L’eczema delle mani è una condizione molto comune ed è caratterizzata da pelle rossa e squamosa sui palmi delle mani. L’aloe vera è un ottimo idratante e ha proprietà che possono lenire la parte interessata. È anche un eccellente emolliente, quindi può aiutare a trattenere l’umidità, in modo che le mani restino sempre idratate. Associata al burro di karité garantisce un contributo di acqua completo alla pelle.

L’aloe è un ottimo ingrediente da usare contro le smagliature perché idrata e leviga la pelle. Infine è ottima per le articolazioni o i muscoli doloranti perché riduce l’infiammazione.