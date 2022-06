Se vedi un ragno, stanno per arrivare soldi: ecco perché

Quale sarebbe il legame che c’è fra il ragno e i soldi? Sono credenze popolari o c’è un fondo di verità? Secondo alcune credenze popolari, quando vedi un ragno per casa non devi ucciderlo.

Le origini della credenza

Le origini della credenza risalgono alla nascita di Cristo. Si dice che furono i ragni ad adornare la grotta di Betlemme, durante la notte di Natale, per riparare la famiglia dal freddo. Fu sempre un ragno a salvare Gesù, Giuseppe e Maria a scappare dalla persecuzione di Erode: creando una grande tela protettiva all’entrata della grotta nella quale si erano nascosti, trovando rifugio.

Il loro significato oggi

I ragni, essendo di natura laboriosa, costruiscono delle meravigliose e articolate ragnatele, fatte con tanta pazienza e tanta lavoro. Con la stessa medesima pazienza, poi, vanno a caccia per procurarsi il cibo. Proprio per questa loro attitudine di attesa e di lavoro continuo, gli antichi vedevano nel ragno il simbolo di ricchezza come ricompensa del duro lavoro. Infatti, vedere un ragno tessere una tela indica l'”avvento” di un periodo fortunato, di un momento propizio a livello economico. Ma al contrario, vedere un ragno salire o scendere appeso ai propri fili significa fortuna in arrivo, ma se il ragno, durante la discesa, raggiungerà il pavimento questo significherà sfortuna.

Un po’ di scaramanzia

Le leggende popolari sostengono che avere in casa dei ragni porti dei guadagni. Maggiore è il numero delle loro presenze, maggiore sarebbe l’arrivo di un periodo prospero. Un concetto sicuramente difficile da spiegare soprattutto a coloro che sono terrorizzati da questo insetto. La paura che ci punga, o che ci cada in bocca mentre dormiamo, o semplicemente che gironzoli di notte sul nostro letto, fanno sì che molti di questi insetti finiscano nell’aspirapolvere. Ma, un’antica credenza invece, sostiene che se mentre passiamo, il ragnetto ci cade in testa, saremo colti da fortuna e guadagno.

Alleato dell’ecosistema

Un motivo per la quale non solo il ragno porta guadagno, inoltre non bisognerebbe ucciderlo, anche e soprattutto per l’ecosistema. Gli entomologi sostengono infatti che il ragno sia indispensabile per l’ecosistema. Grazie a lui infatti, e alle sue ragnatele, riusciamo a eliminare le fastidiosissime zanzare, le mosche e altri insetti nocivi. Non dovete però preoccuparvi, perché se è vero che alcuni sono velenosi, la maggior parte di essi è innocua e non ha nemmeno idea di venire a provocarci. Non per niente tendono a starsene arrampicati negli angoli più remoti della nostra casa.