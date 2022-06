Oroscopo Paolo Fox domani, 1 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani venerdì 1 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 1 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani partirà una nuova fase della tua vita. Luglio porterà un nuovo inizio, un periodo molto interessante in cui sarà possibile rimettersi in gioco in vista del prossimo 2023. Finalmente non incontrerai più blocchi od ostacoli lungo la tua strada. Cerca di sfruttare al meglio la complicità di Giove che sarà attivo fino alla fine di ottobre. Anche in amore le cose andranno di bene in meglio. Saranno messi in dubbio solo i rapporti molto logori.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Tieni duro, perché a partire dal 5 del mese finalmente ti sbarazzerai di Marte contrario. A poco a poco ritroverai più lucidità e chiarezza riguardo il da farsi, specie se stai portando avanti un lavoro poco soddisfacente. Le stelle potrebbe avere in serbo per te un cambiamento importante: un cambio di gruppo, di ruolo o di ditta. In amore ti converrà sfruttare la prima metà di luglio, se dovrai chiarire qualcosa con il partner.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani comincerà un periodo valido per situazioni insolite, in ambiti diversi dal passato, anche all’interno della stessa azienda. Nei prossimi giorni potresti provare un certo nervosismo, soprattutto se dovrai rinnovare un accordo. Ottenere un rinnovo non sarà una passeggiata! In compenso, non dovrai mollare il tuo percorso, perché anche le stelle di luglio sosterranno traguardi di successo. I sentimenti possono tronare in auge.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovrai metterti nell’ottica di non perdere nessuna occasione Le stelle di luglio, soprattutto delle prime due settimane, proteggeranno le iniziative. A partire dal 5 del mese potrai cominciare a recuperare anche dal punto di vista economico. In amore ti converrà evitare i capricci, cerca di non intestardirti sulle tue posizioni, soprattutto il prossimo weekend.