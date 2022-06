A partire dalla seconda rivoluzione industriale, praticamente ogni settore produttivo ha conosciuto metodologie industriali e legate alle catene di montaggio che con il passare del tempo e il conseguente sviluppo economico, ha permesso lo sviluppo di vari settori. Anche quello legato al mondo dei detergenti per la casa e i capi di abbigliamento, sopratutto a partire dal Novecento ha completamente cambiato il modo in cui la maggior parte della popolazione percepisce un bisogno assolutamente fondamentale come “far il bucato”. Il mercato è oramai pieno di prodotti per ogni esigenza e prezzo, quindi appare sempre più difficile comprendere realmente quali sono i prodotti che garantiscono un profumo particolarmente gradevole senza per questo rinunciare al potere “smacchiante”?

Profumo di pulito e bianco brillante? Ecco i migliori prodotti da usare

Siamo “naturalmente” portati ad associare il “bianco” come il colore del pulito e alcune tipologie di profumazioni correlate alla pulizia. Ecco perchè sopratutto negli spot queste qualità sono spesso “sbandierate” a più non posso. Ecco alcune tipologie di detersivo che effettivamente possono essere considerate efficaci da ogni punto di vista.

Tra i detersivi in polvere “spicca” una delle “varianti” Dash, nello specifico Actilift, che riesce ad essere particolarmente efficace contro le macchie ostinate anche ad acqua a basse temperature. L’azione prolungata permettere anche ai capi di acquisire una sorta di “resistenza” nei confronti delle future macchie.

Tra i deetersivi per la lavatrie di tipo liquido non può che essere citato il Lysoform igienizzante classico, ossia quello tradizionale, che oltre alla celeberrima capacità igenizzante, capace di rimuovere ogni forma di germe o batterio al nostro bucato. Risulta essere particolarmente utile nell’azione “sbiancante”, ed è utilizzabile con la stessa efficacia sia in lavatrice che per il bucato a mano.

Nel settore dei detersivi ipoallergenici uno dei migliori è sicuramente Winni’s Naturel Detersivo Ipoallergenico, venduto in una confezione con un dosatore. E’ particolarmente concentrato così da evitare sprechi di detersivo ed è particolarmente efficace su tutti i tipi di tessuti, anche quelli delicati.