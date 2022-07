Oroscopo domani Paolo Fox, 3 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 3 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 3 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti trovare una soluzione importante, se di recente qualcuno ha provato a crearti dei problemi. Si preannuncia un’altra giornata piena di passione e così sarà l’andamento di tutto luglio. Anche i single più incalliti potrebbero ricredersi molto presto.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sarà un altro giorno di crescita importante. Le prossime ore ti aiuteranno a riportare un po’ di serenità in amore, se negli ultimi tempi è mancata. Più si avvicinerà la metà di luglio e più sentirai un desiderio crescente di rimetterti in gioco, di fare, anche se ti costerà fatica. Metti un po’ da parte il tuo orgoglio: non puoi sempre cavartela da solo!

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani sarà un’altra giornata di recupero. Se giugno ti ha provocato molte tensioni, il mese di luglio ti aiuterà a riavvicinarti al partner. Chi avrà a che fare con un Cancro o un Ariete dovrà usare cautela. Sono molte le Bilancia che hanno cambiato i loro programmi. Dovresti provare a seguire la corrente e non fare resistenza al tuo destino.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani recupererai un po’ di serenità in più. Potrai buttarti alle spalle le tensioni nate negli ultimi giorni. Se di recente hai discusso animatamente con il partner, dovresti provare a chiarirti. Non frenare una passione mosso solamente da troppo orgoglio, perché alla fine potresti starci male.