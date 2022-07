Oroscopo Paolo Fox domani, 3 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 3 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 3 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata da prendere con le pinze, soprattutto in amore. In questo momento il vero problema potrebbe essere rappresentato proprio dai sentimenti. Forse dipenderà dal fatto che stai vivendo un rapporto a distanza o che ti sei pentito di una scelta fatta. Occorrerà molta prudenza.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani le tensioni provate tra mercoledì e giovedì saranno solo un ricordo lontano. La Luna in aspetto favorevole ti aiuterà a recuperare, almeno in parte. Certo è che nel lavoro sei rimasto con l’amaro in bocca. Non ti sei sentito riconosciuto come avresti voluto tu. Vedrai che quanto meno te lo aspetti arriveranno belle soddisfazioni.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potrai cominciare a recuperare, dopo alcune giornate sottotono. Il fatto è che delle volte sei troppo buono e generoso con gli altri. Sul lavoro potrebbe diventare un problema e potresti imbatterti in chi se ne approfitterà. Fai molta attenzione!

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovrai usare estrema cautela, per tenere testa a una Luna in opposizione. Sii prudente, specialmente in famiglia! Dovresti dedicare questa domenica al relax e rimandare ogni appuntamento a una giornata migliore. Purtroppo fino a quando Venere non tornerà attiva sarà facile incappare in nuovi problemi relazionali, perfino con un ex.