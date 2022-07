Tra le aziende più famose in Italia, troviamo la Telepass S.p.A., si tratta di un azienda che si occupa principalmente di mobilità ed iniziò a svilupparsi principalmente nel 2017. Si sviluppò offrendo offerte sia alle aziende che hai privato, offerte ovviamente basate su ciò che serviva.



Questa azienda, inoltre, è conosciuta anche perché gestisce il pagamento automatico dei pedaggi autostradali. Questo significa che grazie al telepass si può passare automatica senza fare le file per pagare allo sportello. Il pagamento avverrà direttamente addebitato sul conto corrente.

Il Telepass è di proprietà di Atlantia S.p.A., che permette di fare l’abbonamento e pagare automaticamente il pedaggio. Questa cosa fu introdotta in Italia nel 1989.

Telepass, multa salatissima se la usi su un’altra auto: “attenzione”

Ovviamente per usufruire di questo dispositivo, bisogna innanzitutto abbinarci una targa del veicolo in questione. Questa cosa è obbligatoria, visto che usare il Telepass senza associare la targa, può portare a molte molto salate. Quindi è inutile farci prestare il dispositivo da un amico o da un parente che lo ha, per noi non è valido e rischiamo la multa. Inoltre poi, si deve anche pagare il pedaggio su tutto il percorso fatto in autostrada.

Se si possiedono due veicoli, entrambi possono essere registrati su un unico dispositivo, mentre il terzo veicolo no, ma si deve fare un altro contratto e quindi un secondo telepass. Questo dispositivo si può chiedere online, comodamente da casa, o per chi non è esperto si può richiedere anche presso un Punto Blu delle autostrade o nelle banche convenzionate.

Per sottoscrivere il contratto servono innanzitutto tutti i documenti di riconoscimento e il codice fiscale. Poi serve il luogo di residenza, il numero di telefono, l’email. Per finire, serve l’Iban per pagare e le targhe o la targa da associare al Telepass. Così potrete percorrere tutte le autostrade senza preoccuparsi delle file ai caselli.