Sapersi adattare ai contesti sociali più comuni, nonchè alle tradizionali “regole” imposte dalla società ma anche dalle leggi costituisce il nostro comune senso di normalità. Alcune persone però continuano a seguire primariamente le proprie “regole” che si sono inconsciamente imposte e sopratutto restano spiriti liberi che solo parzialmente il contesto in cui vivono riesce a “chiuderli in gabbia”. Si tratta di persone che non sono solite seguire schemi prestabiliti di comportamento ma devono restare liberi dalla maggior parte delle costrizioni o presunte tali. Quali sono gli spiriti liberi dello zodiaco?

Ecco gli “spiriti liberi” secondo lo zodiaco. Quali sono questi segni?

Leone

Resta uno spirito libero anche da adulto, anche se tende leggermente a “calmarsi” e diventare un tantino più convenzionale. Però fondamentalmente cambia poco: continuerà a fare ciò che gli garba, ed a seguire i propri istinti e qualsiasi tentativo di “tenerlo imbrigliato” sortirà inevitabilmente l’effetto opposto, e arriverà a fare i “capricci”.

Gemelli

La loro non è una “scelta” o una tendenza: i nati sotto il segno dei Gemelli sono nati per non seguire gli schemi imposti “dall’alto” e sono soliti mettere in discussione tutto e tutti, sopratutto all’inizio. Gemelli è anche l’incoerente per eccellenza, una forma di “ribellione” quando qualcuno cerca di cambiarli.

Sagittario

Sono gli spiriti liberi per eccellenza anche solo per la “paura” di apparire come dei “pecoroni”. A volte però è esattamente questa voglia di non uniformarsi alla massa a sortire l’effetto opposto. Sagittario agisce comunque fuori dagli schemi ed è molto orgoglioso di ciò.