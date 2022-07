Bicarbonato contro afidi: questa tecnica vi sorprenderà per la sua efficacia

Il bicarbonato di sodio è molto apprezzato grazie ai suoi innumerevoli utilizzi. Si trova facilmente in casa e può essere usato per cucinare (ad esempio si possono mettere in ammollo i legumi secchi), per le pulizie, per il bucato. Si può anche usare come digestivo. È utile usato anche per le piante per aiutarle contro i pidocchi o chi afidi. È un ottimo rimedio naturale per contrastarli, invece di usare dei prodotti chimici, che potrebbero avere delle controversie sia per la pianta e sia per l’uomo. Inoltre, può contrastare anche l’oidio, ovvero un patogeno molto diffuso sulle viti, sulle zucchine e sulla salvia.

Esistono diverti tipi di bicarbonato. Abbiamo quello sodio e quello di potassio, che sono molto simili tra loro e possono usati entrambi per le piante. Ovviamente però ognuno ha un suo ruolo fondamentale, grazie a questi si può fare un trattamento anticrittogamico ideale per agricoltura biologica.

Il bicarbonato di sodio si può trovare al supermercato, ma anche online ed ha un prezzo abbastanza basso e conveniente. Andiamo quindi a vedere cosa fare per contrastare gli afidi con questo prodotto.

Tipi

Come abbiamo detto in precedenza, ne esistono due tipi, cioè il bicarbonato di sodio e quello di potassio. Come composizione sono molto simili ma hanno funzioni diverse e quindi vengono usati in modo diverso.

Il bicarbonato di sodio è un sale di sodio dell’acido carbonico ed è una polvere bianca solubile in acqua. È un composto derivante dal carbonato di sodio, unito ad acqua ed anidride carbonica. Con le perché é usato come “corroborante”, “potenziatore delle difese naturali dei vegetali”.

Invece quello di potassio è un sale dell’acido carbonico, ottenuto dal carbonato di potassio. Viene considerato un fitofarmaco, diversamente dall’altro, il quale è un corroborante. Ovviamente quindi non si può trattare sempre la pianta con questa sostanza ma solo fino alla alla maturazione dei frutti. Ha quindi un solo giorno come tempo di carenza.

Bicarbonato contro afidi: questa tecnica vi sorprenderà per la sua efficacia

Il bicarbonato di sodio viene usato per eliminare le infestazioni degli afidi. Per risolvere il problema, si può fare un miscuglio di un litro di acqua per poi essere sciolto del bicarbonato dentro. La pinta deve essere innaffiata proprio con questo miscuglio e si deve ripetere il tutto dopo due settimane. Bisogna comunque fare attenzione a non bagnare le radici o le foglie della pianta.