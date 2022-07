Oroscopo Branko settimana dal 4 al 10 luglio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 4 al 10 luglio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Giugno sta continuando a riservare nuove sorprese ai segni zodiacali. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì, infatti, potrai dire di avere un buon intuito negli affari. Martedì purtroppo, Mercurio, la stella degli affari e della comunicazione, diventerà contrario. Domenica potrebbe saltare fuori l’occasione inaspettata di un imminente viaggio all’estero.

Toro

Lunedì sarà un’ottima giornata per portare avanti un progetto. Mercoledì le stelle ti inviteranno a metterci più determinazione, se vorrai concludere un progetto. Weekend bellissimo da passare in compagnia di amici e della persona amata al mare o in piscina.

Gemelli

Lunedì avrai una gran voglia di trascorrere del tempo con la tua famiglia, goderti un po’ la tua casa. Mercoledì potresti provare un batticuore inaspettato nei confronti di una persona. Venerdì potrebbe balenarti in testa un’idea particolarmente creativa: non sottovalutarla.

Cancro

Lunedì ritroverai un buon dialogo con i colleghi di lavoro, con i tuoi fratelli e gli altri famigliari. Martedì Marte non sarà più contrario e Mercurio, il pianeta della comunicazione e degli affari, entrerà nel tuo segno. Venerdì ti aspetterà una serata sexy.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera attiva. Lunedì sarà un giorno buono per procedere con i tuoi affari. Martedì purtroppo Marte diventerà contrario e renderà ogni cosa più faticosa. Sabato dovrai fare i conti con piccoli guasti in casa, spese impreviste.

Vergine

Lunedì sarà il caso di consultare il tuo avvocato e chiudere ogni pendenza o questione aperta, prima di partire per le vacanze. Mercoledì sarà la giornata ideale per allargare la propria rete di alleanze, stringere nuove collaborazioni. Venerdì qualcuno firmerà un contratto interessante.

Bilancia

Lunedì dovresti cercare di concentrarti un po’ di più nel lavoro. Mercoledì potrebbero nascere dei pettegolezzi che ti irriteranno parecchio e non ti consentiranno di muoverti con serenità. Venerdì si preannuncia una giornata promettente per gli affari e i guadagni.

Scorpione

Lunedì sarà la giornata più adatta a prendere nuovi contatti utili per il lavoro. Mercoledì servirà particolare prudenza, se sarai alle prese con alcune spartizioni. Il rischio di una lite sarà altissimo. Sabato potrai concederti una giornata di puro relax al mare.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana inizierà in maniera proficua. Lunedì riuscirai a cavartela con la burocrazia, a ottenere le risposte e i permessi che attendi da tempo. Mercoledì amici potenti ti daranno una grossa mano. Venerdì potrai mettere mano a dei progetti importanti e fare passi in avanti.

Capricorno

Lunedì avrai una bella carica di energia e la voglia di goderti le vacanze in luoghi lontani. Mercoledì, però, una certa confusione potrebbe metterti un po’ di agitazione. Sabato le stelle favoriranno i nuovi, interessanti incontri: chi è solo da tempo, dovrebbe approfittarne.

Acquario

Lunedì sarà la giornata più adatta per esprimere ciò che provi nei confronti di una persona. Mercoledì le stelle favoriranno gli Acquario impegnati a concorre per bandi europei. Giovedì una strana ansia ingiustificata ti affliggerà per tutto il giorno.

Pesci

Lunedì dovrai affrontare una concorrenza particolarmente aggressiva. Giovedì potresti trovare uno sponsor che sarà felice di finanziare un tuo progetto. Sabato avrai una gran voglia di andare via dalla folla e regalarti un weekend di puro relax e tranquillità.