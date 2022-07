Questo trucco che in pochi conoscono eliminerà gli aloni di sudore dai vestiti

Eliminare gli aloni di sudore sui vestiti, senza ricorrere ai prodotti chimici, è possibile! Sei in cerca di consigli utili che ti aiutino a togliere quelle sgradevoli macchie gialle sotto le ascelle? Nelle prossime righe ti riveleremo un trucco che non tutti conoscono per evitare le chiazze di sudore e di deodorante sui capi di abbigliamento.

Eliminare gli aloni di sudore dai vestiti: ecco il trucco!

Le hai provate tutte. La candeggina, l’ammoniaca, l’acqua bollente, eppure togliere quelle antiestetiche macchie di sudore dai vestiti non è affatto semplice. Questo perché il calore dell’acqua calda non aiuta a eliminare gli aloni, ma contribuisce invece a fissarli sui tessuti, rendendoli ancora più ostinati. Prodotti chimici coma candeggina e ammoniaca possono danneggiare i tuoi vestiti e l’ambiente nonché irritare le vie respiratorie.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo dice ma ecco come pulire la lavatrice alla perfezione

Se deciderai di ricorrere ai rimedi naturali, avrai buone chance di successo. Scoprendo il trucco, potrai togliere completamente qualsiasi macchia gialla di sudore dai vestiti con estrema facilità.

Aceto: una risorsa preziosa per i tuoi vestiti

L’aceto è un alleato formidabile da tenere sempre a portata di mano. Anche se non ami utilizzarlo nei condimenti, dovresti conservarne sempre una confezione in dispensa. È incredibile quante utilità abbia questo prodotto naturale! Tra queste, una è senza dubbio quella di eliminare gli aloni di sudore e deodorante dai vestiti.

Dovrai mischiare un bicchiere di aceto e un bicchiere di acqua. Se la macchia è particolarmente ostinata ti converrà tamponarla prima con questa soluzione, strofinare bene e poi lasciare il capo in ammollo dentro una bacinella d’acqua fredda per un’ora buona. Poi potrai lavarlo in lavatrice. Ricordati di non scegliere mai programmi ad alte temperature, se non avrai almeno pretrattato la macchia di sudore, altrimenti otterrai l’effetto contrario.

Rimedi alternativi per togliere gli aloni di sudore

Se vuoi togliere le macchie di sudore dai capi scuri, potrai provare anche con il bicarbonato di sodio. In una bacinella di acqua fredda aggiungi due cucchiai di bicarbonato e lascia il capo in ammollo per circa mezz’ora. Dopodiché potrai fare il normale lavaggio in lavatrice. Se l’alone si ostina a restare sul tessuto potrai provare nella maniera seguente.

Prepara un composto di un cucchiaio di acqua e due cucchiai di bicarbonato. Mescola bene e poi cospargi la macchia con questa soluzione. Strofina delicatamente, servendoti se necessario di una spazzola morbida e fai agire il preparato per almeno dieci minuti. Procedi, infine, con il normale lavaggio in lavatrice.

Non ci crederai, ma anche la vodka è un prodotto efficace contro le chiazze di sudore. Sarà sufficiente diluirla con un po’ di acqua e versarla direttamente sulla macchia gialla. Lascia che agisca per pochi minuti e poi metti il capo in lavatrice.

Il succo di limone, come l’aceto, è una grande risorsa per le casalinghe. Tra i vari utilizzi, c’è quello di rimuovere gli aloni di sudore dagli abiti. Dovrai mescolarlo con l’acqua fredda, prima di versarlo sulla chiazza o, in caso di aloni più tenaci, potrai aggiungere dell’aceto. La macchia non è andata via nonostante questo rimedio? Prova a preparare una soluzione a base di acqua, succo di limone e bicarbonato di sodio!