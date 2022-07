Anche la personalità più “asociale” prima o poi deve avere a che fare con alcune persone, ed è proprio sapersi adattare al contesto sociale a rivelarci per quello che siamo: è sicuramente vero che alcuni individui risultano essere naturalmente pronti ad intavolare conversazioni efficaci in modo spontaneo e gradevole ma è pur vero che tantissimi altri risultano essere insopportabili per prolungati periodi di tempo, per diverse ragioni. Secondo lo zodiaco i segni zodiacali maggiormente considerabili “poco gradevoli” da avere accanto sono i seguenti.

Attenzione, ecco i segni zodiacali più insopportabili! Li conosci?

Capricorno

Se le cose non vanno come vogliono loro, diventano intolleranti ed eccessivamente “duri” con tutti, manifestando una tendenza ad essere poco percettivi e sensibili. Anche se in realtà lo sono, questa sorta di “imposizione” sembra essere quasi sempre utilizzata in modo eccessivamente fastidioso. Anche se si è daccordo con Capricorno su un determinato argomento è il “come” lo interpreta ad essere fastidioso.

Vergine

Efficienti e molto seri, nell’intimità ed in generale nell’ambito dei rapporti umani sono a tratti insopportabili: eccessivamente severi e “impostati”, oltre che eccessivamente “fossilizzati” sulle proprie idee hanno un pessimo difetto, ossia quello di non ammettere mai un errore, anchje andando contro l’evidenza.

Pesci

Insopportabile per il motivo diverso: Pesci è sensibile, molto, e probabilmente troppo, quindi da costantemente l’impressione di essere troppo arrendevole per affrontare la quasi totalità dei problemi pratici al giorno d’oggi. Pesci ha costantemente bisogno di supporto ma questo diventa un’utopia perchè non sembra “volersi bene” da aiutare se stesso.