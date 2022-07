Allarme caldo: ecco come proteggere i tuoi animali domestici

Il caldo, specie quello afoso in piena estate, può essere debilitante non solo per l’uomo ma anche per il proprio animale domestico. Cani, gatti, conigli e criceti, che sono gli animali domestici più diffusi, saranno in prima linea ad affrontare questo periodo estivo.

Come proteggerli da un colpo di calore

Quando portiamo ad esempio il nostro cane a passeggio, soprattutto per fargli fare i suoi bisogni, bisogna tenere ben a mente di scendere nelle ore più fresche. Questo specialmente per i cani a pelo lungo. Meglio quindi uscire con loro in orario pomeridiano o di mattina presto. Se invece notiamo che il nostro animale sbava, ansima eccessivamente o è troppo irrequieto, vuol dire che ha subito un colpo di calore ed è in ipotermia. Bisogna quindi portarlo al fresco, bagnargli orecchie e zampe con acqua, mettergli sempre dell’acqua da bere a disposizione.

Ma per quanto riguarda l’acqua, se decidiamo di bagnare il cane, l’acqua, di rubinetto, deve essere a temperatura ambiente e mai ghiacciata. Stesso discorso vale con la ciotola di acqua da bere, mai gelata. Questo vale sia per i gatti che per i cani. Piuttosto, per stare tranquilli, assicuratevi che il cane abbia sempre acqua nella ciotola a disposizione e che sia fresca.

Evitare uno sforzo eccessivo

Pur di stare insieme al suo padrone preferito, il cane ci seguirebbe sino in capo al mondo. Questo comporta uno sforzo eccessivo. Cerchiamo di stare attenti a un segnale chiarissimo dello sforzo eccessivo: quando il cane respira molto più rapidamente del solito, con ritmi affannati e bocca spalancata, e sbava in modo esagerato. Altra cosa importante: evitate di lasciare il cane chiuso in macchina, anche se scendete solo per andare a fare la spesa. Ricordatevi che lo farete soffrire.

Per i gatti, è tutto molto più facile, visto che si tratta di animali abilissimi nel cercare e trovare il fresco e il posto migliore per non essere tormentati dal caldo e quindi a sua volta, sforzarsi di meno. La cosa fondamentale, però, per i gatti, come per i cani, è che ci sia a loro disposizione, sempre, un luogo fresco dove ripararsi. E se vi accorgete che hanno preso una scottatura solare, curateli con una crema adatta a questo problema.

L’importanza del pelo

Controlliamo periodicamente il pelo dei nostri amici a quattro zampe per assicurarci che non siano stati attaccati da pulci, acari e zecche e utilizziamo un adeguato antiparassitario: ricordiamo, in particolar modo, di applicarlo già a partire da aprile-maggio. In alternativa, esistono anche i rimedi naturali per proteggere cani e gatti dai parassiti. Se cani e gatti hanno una pelliccia troppo folta, si può pensare poi di sfoltirla, senza esagerare, altrimenti danneggeremo l’animale invece di aiutarlo. Ricordate, invece, che per il gatto, salvo in rarissimi casi, come per interventi chirurgici o in presenza di malattie, tosare il nostro felino non è necessario ed è un’operazione sgradita all’animale, che potrebbe accusare fastidio o dolore.