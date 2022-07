La diversità caratteriale maschile è molto diversificata, e almeno secondo alcuni, risulta essere più “facile” da comprendere rispetto a quella femminile. Se le personalità “gentili” tra le donne sembrano essere più variegate e difficili da capire, secondo l’oroscopo e lo zodiaco in generale alcuni segni sembrano essere particolarmente legati ad un comportamento gentile e garbato anche nelle situazioni in cui è facile “svestire” queste vesti ed assumere un modo di fare più rozzo. Gli uomini gentili sono spessi quelli di maggior successo anche in ambito sentimentale. Quali sono?

Ecco gli uomini più gentili secondo lo zodiaco. Li conosci?

Pesci

In tutti i casi rappresenta il “bravo ragazzo” (o il brav’uomo, se è più “maturo”): Pesci infatti difficilmente alza la voce e fa uso di parolacce (deve essere proprio adirato per farlo) e solitamente è anche un segno tendente all’ottimismo puro. In amore sono sempre molto sentimentali e garbati, amano far “stare bene” la controparte.

Vergine

Solo apparentemente è un freddo, anzi in realtà lo è ma resta sempre molto misurato e in controllo delle proprie azioni e pensieri. L’uomo Vergine infatti semplicemente “non ha bisogno” di non essere gentile perchè comprende molto presto che è molto più facile ottenere qualcosa con garbo che con la forza.

Cancro

Molto ottimista e sensibile, Cancro nella controparte maschile viene definito quasi ingenuo. In realtà conosce bene le avversità che la vita può porgli davanti ma la sua metodologia in quasi tutti i casi non cambia: l’atteggiamento gentile e leggero permane verso tutti, indifferentemente dalla situazione.