La potatura è una delle cose più importanti da fare per tenere in salute le nostre piante. Si vanno quindi ad eliminare i rami o del tutto o anche solo parzialmente.

Con la potatura si tagliano tutti i rami che “danneggiano” la pianta, tipo quelli secchi o vecchi, che intralciano la fioritura successiva. Questa operazione si fa anche per un fatto estetico, per rendere la pianta più bella da vedere ma anche per accelerare la produzione di nuovi fiori o frutti. Si cercano di togliere anche i rami malati, prima che inferrino tutta la pianta e quindi portino la pianta a morire.

La maggior parte delle piante va potato, sia alberi da frutta che quelli sono da fiore. Questi hanno due potature diverse, quella di formazione e quella di produzione.

Le migliori potature di piante da fare a Luglio 2022: ecco tutti i consigli

La potatura non può essere fatta sempre ma deve avvenire in periodi specifici dell’anno, si devono infatti seguire anche delle tecniche adeguate in base alla pianta, oltre al periodo giusto. Quindi si deve per prima cosa conoscere la pianta e capire com’è fatta. Ad esempio gli alberi possono avere vari tipi di rami, differenti tra loro. Ad esempio ci sono quelli con le gemme a fiore, sui quali poi ci saranno i frutti, i rami con gemme a legno dove ci saranno poi solo le foglie. Poi ci sono rami che contengono sia frutta che foglie che sono considerati i più fruttiferi. Si devono comunque lasciare abbastanza gemme, in modo da avere abbastanza frutti.

All’inizio dell’estate, a luglio si devono tagliere tutte le piante che hanno già fatto i loro frutti così da poterne fare altri. Quindi come il limone, l’albicocco, il lampone e il ribes. Si devono tagliare tutti i rami dove in precedenza hanno avuto i frutti.

Un’altra pianta da potare a luglio è il glicine. È una pianta che si estende molto e quindi con la potatura si da una forma e si va a sfoltire. Si devono eliminare succhioni e rami, in questo modo si stimola la fioritura successiva.

Anche le rose, vanno potate a luglio, oltre che tra gennaio e marzo. A luglio però si taglia solo la cima della pianta, chiamata cimatura e si ha una fioritura più intensa.