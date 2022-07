Se i tuoi gioielli si sono anneriti, usa questo rimedio incredibile

Pulire i gioielli anneriti è facile, se conosci il rimedio giusto. Il bello della bigiotteria è che spendendo poco puoi acquistare anelli, bracciali, orecchini e collane molto graziosi, arricchiti di pietre poco pregiate, ma di grande effetto. Dopo un po’ che li indossi, però, anelli e bracciali perdono brillantezza e si anneriscono irrimediabilmente. Togliere l’ossido dai gioielli di bigiotteria non è così scontato, se non sai come fare.

Gioielli anneriti: come togliere l’ossido dalla bigiotteria

I gioielli anneriti sono un inconveniente della bigiotteria. Dopo un po’ di tempo dal loro acquisto, devi fare i conti con i primi dilemmi. Come pulire gli anelli ossidati? Come togliere l’ossido dai bracciali in acciaio? Quali sono i rimedi naturali più efficaci? Se ti stai facendo questo genere di domande, sei sulla pagina giusta.

Ti potrebbe interessare: Allarme caldo: ecco come proteggere i tuoi animali domestici

L‘ossido sulla bigiotteria è provocato dal contatto dei gioielli con l’aria. Dopo un po’ di tempo che il metallo è à diretto contatto con aria, profumo, acqua salata, cloro, creme per la pelle e altri agenti patogeni, tende a ossidarsi e perde la sua originale luminosità. Esiste un rimedio naturale prodigioso per pulire i tuoi gioielli quando si sono anneriti.

Pulire anelli e bracciali anneriti: il rimedio incredibile

Se vuoi fare tornare come nuovi i tuoi gioielli, ti converrà prima di tutto togliere la polvere, servendoti di un pennello. Una volta che avrai rimosso tutti i residui di polvere, potrai procedere con la pulizia vera e propria. Volendo, potresti anche inumidire il pennello con un po’ d’acqua, a patto che il materiale del gioiello sia idroresistente.

Bicarbonato di sodio: un toccasana per la tua bigiotteria

Togliere l’ossido dalla bigiotteria è facile, se adopererai il bicarbonato di sodio. Ti basterà preparare un pentolino con dell’acqua e un paio di cucchiai di bicarbonato. Fai scaldare l’acqua e spegni il fuoco, poco prima che inizi a bollire. Immergi quindi bracciali, orecchini e collane annerite dentro il recipiente e lascia in ammollo per circa venti minuti. Poi asciugali con un panno pulito.

Forse non sai che il bicarbonato di sodio ha proprietà antimicrobiche e lievemente abrasive che lo rendono un prodotto efficace nel rimuovere la ruggine dagli oggetti, gioielli compresi. Se la tua bigiotteria è diventata rossa, dovrai pulirla con del bicarbonato e la farai tornare brillante e del suo colore originale.

Come prevenire l’ossidazione della bigiotteria?

Ecco un piccolo trucco per evitare che i tuoi gioielli anneriscano a causa dell’ossidazione. Dovrai procurarti il classico smalto trasparente per le unghie e con un pennello dovrai distribuirlo su orecchini, bracciali, anelli e collane, prima che diventino anneriti. Così facendo, proteggerai la tua bigiotteria dagli agenti patogeni.

Se temi che lo smalto renda appiccicosa la tua bigiotteria, utilizza un prodotto semipermanente auto sgrassante, un gel particolare che polimerizzi con una lampada.