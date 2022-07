La delusione è una delle sensazioni più sgradevoli che possiamo percepire: si tratta di una sorta di disillusione che traspare quando qualcosa o qualcuno tradisce le nostre aspettative, in quanto, come traspare anche da una definizione letterale la delusione è rappresentata da “Disagio morale provocato da un risultato contrario a speranze o previsioni”. In senso molto generico, tutti abbiamo causato qualche forma di delusione per qualcuno almeno una volta nella vita ma per i seguenti segni la cosa è molto più frequente: ecco quali sono i segni che sono più associati alle delusioni.

I segni zodiacali che sviluppano delusioni. Quali sono?

Cancro

Cancro non si fida di se steso e deve essere opportunamente e continuamente supportato ed “aiutato” dal punto di vista morale. Anche se ha grandi capacità intuitive, senza un adeguato contesto non è così raro vederlo fallire anche perchè ha una tendenza ad arrendersi continuamente e con facilità.

Scorpione

Molto affidabile ma anche causa di delusioni, sopratutto perchè a tratti questa affidabilità viene meno senza reali motivi. Basta una situazione sbagliata e Scorpione diventa molto immaturo. E’ anche solito lasciare le cose “a metà”. pur avendo le capacità di portarle a termine.

Ariete

Non sono soliti far coincidere le parole che pronunciano con i fatti. Ariete vive per essere considerato in termine positivo ma inevitabilmente la realtà dei fatti è che è ben poco affidabile, anche perchè tende a sopravvalutarsi troppo spesso oppure ad “affidarsi” agli altri quando è chiamato alle proprie responsabilità. E’ molto bravo a “vendersi bene” meno ad essere realmente efficace.