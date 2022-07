Ecco la lista dei detersivi più profumati e sbiancanti per il bucato

Una buona lista dei detersivi più profumati e sbiancati per il bucato è utile soprattutto in estate per sconfiggere le macchie di sudore. Mantenere il bucato senza macchie può essere difficile, ma non impossibile. Anche con la massima cautela, i vestiti raccolgono lo sporco, gli oli della pelle e le macchie di cibo residue.

Fortunatamente, esistono diversi modi per prevenire questi fastidiosi problemi prima che si verifichino. Bisogna trattare le macchie non appena compaiono; bisogna anche assicurarsi che il detersivo non provochi l’ingiallimento o lo sbiadimento dei vestiti e, soprattutto, che sia profumato. Una scelta difficile data l’enorme disponibilità del mercato.

Inoltre, l’ideale sarebbe scegliere dei prodotti che non impattano l’ambiente così da rispettare la natura. Ma esistono dei prodotti che accorpano tutte queste caratteristiche? Sì, ce ne sono e sono anche molto efficaci. Rimuovono lo sporco senza intaccare i tessuti, profumano e sbiancano il bucato in maniera efficace.

Conoscere i migliori sbiancanti e sapere quando usarli

La maggior parte dei detersivi per il bucato è disponibile in polvere o in forma liquida. I detersivi in polvere sono più economici e più concentrati di quelli liquidi, ma occupano anche più spazio. I detersivi liquidi sono più concentrati di quelli in polvere ma, di contro, occupano meno spazio. I detersivi con candeggina sono formulati per rimuovere le macchie e disinfettare gli indumenti.

Esistono diversi tipi di detersivi, ciascuno progettato per trattare una macchia specifica. Per esempio, si può usare un detersivo studiato per eliminare le macchie di grasso o di olio, oppure uno destinato a rimuovere le macchie di erba o terra. Se non sai che tipo di macchia trattare, puoi sempre usare uno smacchiatore generico, in genere adatto a tutti i tipi di macchie.

Il primo passo per rimuovere una macchia è trattarla immediatamente. Ciò significa che prima si riesce a intervenire sulla macchia, maggiori saranno le possibilità di rimuoverla con successo. Non mettiamo mai un capo macchiato nella lavatrice o nell’asciugatrice, perché potrebbe causare la formazione di macchie permanenti.

Se la macchia si è seccata, potrebbe essere necessario raschiare la sostanza secca prima di tentare di rimuoverla. Se la macchia è fresca, tamponiamola con un panno o un asciugamano di carta. In particolare, è necessario lavare i capi in acqua calda prima di lavarli in acqua fredda. Si tratta di un passaggio in più, ma il risultato è assicurato. Il modo migliore per rimuovere le macchie di olio è quello di pretrattare l’indumento prima di metterlo in lavatrice.

Lista dei detersivi più profumati e sbiancanti per il bucato

Le fragranze più profumate per la lavatrice sono quelle con le note agrumate o fiorite. La scelta del frutto o del fiore dipende dai propri gusti personali e vanno selezionate in fase di acquisto. Per quanto riguarda i migliori ingredienti sbiancanti per capi sono il perossido di sodio e la candeggina. Entrambi agiscono in maniera efficace rispettando le fibre del tessuto e ridonando una lucentezza perduta e dimenticata. Gli stessi ingredienti sono efficaci anche per combattere la fastidiosa comparsa dell’ingiallimento nei vestiti.