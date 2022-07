Questo spray allontana tutti i tipi di insetti da casa tua: “pazzesco”

Sei in cerca di uno spray davvero efficace che allontani tutti i tipi di insetti da casa tua? Non è facile trovare un repellente che tenga gli insetti a distanza e che, nel contempo, non sia tossico. Ogni anno, con l’arrivo dell’estate, gli insetti invadono le nostre abitazioni, diventando un vero flagello per noi e la nostra famiglia. Trovare un prodotto repellente che mantenga la promessa fatta di liberarci da insetti e parassiti è un’impresa ardua.

Ecco lo spray che allontana gli insetti da casa tua

Allontanare tutti gli insetti da casa con uno spray naturale che sia davvero efficace e non sia nocivo per la salute è il sogno di ognuno, ammettiamolo. In commercio esistono molti prodotti che risultano alla fine deludenti. Per scegliere uno spray capace di eliminare tutti gli insetti in casa è importante conoscerne la composizione. Gli ingredienti di cui è composto devono essere efficaci repellenti contro zanzare e gli altri generi di insetti. Sei curioso di scoprire il nome di un potente anti insetti per l’ambiente?

Spray Ambiente ZanZar Benex

Ecco uno spray utile nel tenere lontano da casa gli insetti fastidiosi. Si tratta di un prodotto interamente naturale capace di proteggere le mura domestiche da insetti e parassiti. Questo perché lo spray contiene estratti naturali con una efficace azione repulsiva nei confronti di zanzare, zanzare tigre, mosche, api, pappataci e altri insetti, compresi gli acari. Oltretutto, lascia nell’ambiente un profumo delicato e piacevole.

Lo spray ambiente ZanZar Benex è fatto con estratto di Catalpa, una pianta nota come anti-zanzare. Le sue foglie contengono una sostanza dall’odore particolare, il catalpolo, che respinge zanzare e molti antri insetti. Negli ultimi tempi si è scoperto che il suo principio attivo non funziona bene solo come repellente, ma svolge un’azione protettiva per la pelle da agenti patogeni, tra cui zanzare, pulci, secche e via dicendo. Contiene inoltre la vitamina B1, la cui assunzione regolare aiuta l’organismo a respingere insetti, attraverso la traspirazione cutanea.

Questo spray contiene anche gli oli essenziali di geranio e citronella, due piante che hanno in comune la presenza del geraniolo, un incredibile repellente naturale riconosciuto a livello scientifico. Infine, il prodotto contiene olio essenziale di cedro, il cui aroma particolare è in grado di allontanare qualsiasi tipo di insetto da casa.

Spray anti insetti: come usarlo in casa

Se vuoi essere sicuro di allontanare tutti gli insetti da casa dovrai spruzzare lo spray nell’ambiente più volte durante la giornata. Ancora di più, se hai l’abitudine di aprire le finestre. La sua composizione del tutto naturale rende il prodotto ideale anche per essere spruzzato nella stanza dei bambini, sui divani e sui materassi. Si tratta di un repellente privo di gas, non aggressivo che lascia sui tessuti un profumo delicato e gradevole.