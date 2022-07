Se lavi a mano i piatti, usa questi 5 detersivi per effetti incredibili

Se in genere lavi a mano i piatti, dovresti usare i 5 detersivi che ti illustreremo nelle prossime righe. Pensare che un detergente valga l’alto è un grosso sbaglio in cadiamo tutti. Se alcuni saponi per piatti hanno una storia e una reputazione buona e duratura, un motivo ci sarà. In questo articolo ti illustreremo quale.

I 5 migliori detersivi se lavi a mano i piatti

Sia che lavi i piatti a mano perché ti piace, sia che tu lo faccia perché non possiedi una lavastoviglie, desideri comunque lo stesso risultato. Lavare i piatti bene e velocemente. Per ottenerlo, dovrai scegliere tra i detersivi migliori, quelli capaci di regalarti effetti incredibili.

Perché un detergente per lavare i piatti sia considerato di qualità, dovrebbe avere un basso impatto ambientale e una composizione delicata. Considerato che si tratta di un prodotto di uso frequente, è importante sceglierlo con cura. Quali sono i detersivi migliori da consigliare a chi lava a mano i piatti?

Winni’S – Detergente Piatti, Naturel, Concentrato

Se sei tra chi ama ancora lavare i piatti a mano avrai già provato questo detersivo. Si tratta di un detergente contenente tensioattivi di origine vegetale, ha buone capacità sgrassanti ed elimina i cattivi odori, lasciando un profumo delicato sulle stoviglie. Inoltre, sul retro del flacone potrai trovare il dosaggio suggerito. Il contenitore è realizzato con plastica riciclata, da vero prodotto amico dell’ambiente.

Fairy Melograno Detersivo Liquido Concentrato

Ecco un sapone per piatti che ti sorprenderà. Si tratta di un prodotto non troppo economico, ma che varrà i soldi spesi. Questo detersivo riesce a sgrassare anche l’unto più ostinato, facendo tornare le stoviglie brillanti come fossero nuove. Inoltre, rimuove i cattivi odori, lasciando una fragranza fruttata e floreale particolarissima.

Nelsen Lavanda e Aceto Bianco

Ecco un marchio che si può definirsi una garanzia. Questo prodotto, nello specifico, arricchito con enzimi attivi, ha un’incredibile azione pulente e sgrassante con poche gocce. Le proprietà detergenti e disincrostanti dell’aceto unite al profumo delicato e della lavanda rendono questo sapone uno fra i migliori presenti sul mercato.

Neopol Piatti Gel Ultraconcentrato

Se lavi a mano i piatti, dovresti provare questo detersivo. Bastano poche gocce per produrre una schiuma incredibile. In questo modo, il prodotto durerà a lungo. Un sapone capace di sgrassare e neutralizzare anche le macchie di grasso più accanite. La sua composizione delicata fa sì che rimanga sulle stoviglie un profumo appena percettibile e la pelle delle mani risulti morbida.

Svelto Eco Ricarica con vero Succo di Limone

Con questo sapone per i piatti non dovrai aspettare che l’acqua si riscaldi. Il prodotto infatti è efficace anche in acqua fredda. Così facendo risparmierai sulla bolletta e aiuterai l’ambiente. Scegliendo la ricarica, inoltre, contribuirai ad evitare lo spreco di inutili imballaggi. Il vero succo di limone contenuto rende il detersivo ancora più sgrassante di quelli normali e lascia sulle stoviglie un profumo piacevole.