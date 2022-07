5 utilizzi dell’alloro che nessuno conosce, riguarda anche la lavatrice!

Forse non lo sai, ma gli utilizzi dell’alloro possono sconfinare dalla cucina e riguardare altri ambiti della casa e della cura del corpo. L’alloro, una fra le piante aromatiche più usate per insaporire le ricette, ha innumerevoli proprietà che ne fanno una pianta utile per la casa e per la cosmesi. Dal bucato in lavatrice alla conservazione dei tappeti, sono tanti e inaspettati gli usi alternativi dell’alloro!

5 utilizzi dell’alloro: dalla lavatrice ai tappeti!

Gli utilizzi dell’alloro non si limitano alle ricette in cucina, ma vanno ben oltre. Si tratta di una pianta dalle incredibilità proprietà benefiche che le nostre nonne avevano intuito. Proprietà racchiuse nelle foglie e nelle bacche di questa incredibile pianta aromatica. Nelle prossime righe ti riveleremo 5 usi alternativi dell’alloro che ti lasceranno a bocca aperta.

Alloro per curare le punture d’insetti

Tra gli utilizzi alternativi che si possono fare dell’alloro, questo è senza dubbio il più noto e utile, soprattutto in estate. Le sue foglie contengono l’acido laurico, una sostanza in grado di curare il gonfiore e l’arrossamento provocati da una puntura d’insetto. Ti basterà schiacciare alcune foglie di alloro fresche e strofinarle sulla zona punta.

Ravviva i colori dei capi di abbigliamento

Non tutti sanno che l’alloro ha la capacità di ravvivare i colori degli abiti. Se imparerai a usare questa pianta quando fai il bucato in lavatrice potrai dire addio ai tessuti scoloriti. Il procedimento è semplice: in una pentola piena d’acqua dovrai aggiungere una decina di foglie di alloro e quattro cucchiai di bicarbonato di sodio. Fai bollire l’acqua per mezz’ora circa, mescolando ogni tanto la soluzione. Trasferisci poi il tutto in una bacinella e immergi i tuoi capi colorati. Lasciali in ammollo per una giornata intera, dopodiché lavali in lavatrice.

Conserva i tappeti

Ecco un uso alternativo dell’alloro che ti sorprenderà. Pulisci a fondo il tuo tappeto e poi cospargilo con molte foglie di alloro secco, fino a ricoprirne la superficie. Adagia sopra delle pagine di giornali, poi arrotola il tappeto e chiudilo con un nastro. L’alloro, grazie alla sua efficace azione repulsiva, terrà lontane le terme e il tappeto rimarrà integro e profumato a lungo.

L’alloro elimina i cattivi odori

L’alloro è particolarmente indicato nell’eliminare i cattivi odori. Lo sanno bene le nostre mamme che sono solite aggiungere alcune foglie di alloro, mentre cucinano il cavolfiore o la verza. Un altro utilizzo di questa leggendaria pianta è quello di profumare il frigorifero. Può capitare che il frigo emani un cattivo odore, se un alimento è andato a male e non ce ne siamo resi conti in tempo. Se vuoi evitare questo spiacevole inconveniente, ti basterà distribuire alcune foglie di alloro secco sui vari ripiani del tuo elettrodomestico.

Sapone con alloro e olio d’oliva

Hai presente il sapone di Aleppo? Deve il suo nome alla sua città di origine in Siria. Si tratta di un sapone dalle incredibili proprietà benefiche per la pelle e i capelli. Realizzarlo in casa è molto semplice! Avrai bisogno di alloro, olio d’oliva, soda caustica e acqua. Munito di guanti e occhiali protettivi, dovrai versare circa 128 grammi di soda caustica in un recipiente contenente 260 grammi di acqua. In un altro recipiente dovrai versare un Kg di olio di oliva e 100 grammi di olio di alloro e mescolare con cura. Aggiungi poi la soda caustica con l’acqua, frulla il composto e poi versalo in uno stampo adatto. Fai riposare per un paio di giorni e poi taglia i diversi saponi. Fai infine stagionare i tuoi saponi per almeno 40 giorni e saranno pronti per essere utilizzati.