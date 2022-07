Nessuno lo sa ma il sale grosso può allontanare le formiche: ecco come

Come allontanare le formiche è una domanda che si pongono tutti visto che la loro presenza è piuttosto diffusa e radicata. Formiche, scarafaggi e altri parassiti possono essere una vera seccatura. Non solo rendono la casa meno pulita, ma tendono anche a entrare nella dispensa del cibo. Queste piccole e fastidiose creature sono alla costante ricerca dei punti di accesso più facili per entrare in casa.

Per fortuna, esistono soluzioni facili da usare per tenere lontani gli insetti. Una soluzione efficace che nessuno conosce è quella di utilizzare come protezione il sale grosso. Il sale grosso respinge le formiche e altri piccoli insetti ed elimina i parassiti. Un contenitore con all’interno del sale grosso e come una barriera impenetrabile che nessun insetto osa attraversare.

Come funziona il sale grosso per allontanare le formiche?

Il sale grosso è un repellente per formiche molto efficace. Molti insetti, tra cui le formiche, non amano gli ambienti secchi. Questo perché i loro corpi sono costituiti perlopiù da acqua. Quindi non amano le alte concentrazioni di sale, poiché seccano i loro corpi. Ecco perché il sale grosso è così efficace per tenere le formiche fuori di casa.

Per utilizzare il sale grosso al meglio dobbiamo spargerlo sul terreno e nei punti in cui è probabile che le formiche entrino. Il salgemma non evapora e non perde la sua efficacia a meno che non lo si annacqui. Pertanto, è una soluzione immediata. È necessario riapplicarlo regolarmente per mantenere attiva la sua funzionalità.

Il sale grosso a differenza di quello fine non si inumidisce con il caldo e ha una durata maggiore. I suoi grani spessi sono anche più difficili da scavalcare e contengono una concentrazione maggiore di sostanza salina. Gli insetti non sopporteranno di doverci camminare sopra e quindi cercheranno un’altra via di accesso, sperando che non la trovino.

Come utilizzare il sale grosso affinché sia efficace

Quindi scoviamo il punto di ingresso delle formiche e mettiamo proprio in quel punto una manciata abbondante di sale grosso. In alternativa, si può cospargere di sale grosso le piante in vaso per allontanare le formiche, visto che amano rifugiarsi in quegli spazi perché sono mangiatrici di afidi e parassiti.

Mettiamo un po’ di sale grosso intorno agli infissi, alle finestre, sui sentieri e sui gradini. Le formiche spesso camminano lungo i sentieri e le scale, lontano da dove si procurano il cibo. Assicuriamoci di riapplicare il sale grosso spesso perché si potrebbe spostare o lo potremmo calpestare riducendo così il suo potere di infastidire gli insetti. In questo modo terremo distanti anche le lumache e le chiocciole, anch’esse odiano il sale grosso e fino per lo stesso motivo delle formiche.

Altre soluzioni in caso non dovessimo avere il sale grosso a disposizione è quella di posizionare un contenitore con dei fondi di caffè. L’aroma della bevanda energetica è particolarmente sgradita alle formiche che quindi tenderanno a non avvicinarsi. In alternativa può essere messo sopra il terriccio delle piante in vaso così che le formiche non salgano sui fusti.