Se il tuo cane ha il naso asciutto, significa che sta male: ecco perché

Da sempre le persone hanno avuto la convinzione che se il mio cane ha il naso asciutto è sintomo di malessere; se invece il suo naso sarà bagnato allora è in salute. Ma sono convinzioni giuste o errate? In questi articolo capiremo come e quando è normale che lo sia e quando invece, in caso di naso secco nel cane, è meglio ricorrere al veterinario. Deve essere subito chiaro che il naso secco nel cane non significa necessariamente che sia malato.

Quando non bisogna preoccuparsi

Con l’arrivo dell’estate e del caldo di conseguenza, è piuttosto normale che il cane, magari steso al sole o in un ambiente in cui non circola aria, mostri il naso secco. In questo caso, quando la causa è il sole, le razze con il tartufo chiaro o rosa, sono più colpite, un po’ come le pelli chiare rispetto alle olivastre in noi umani sono più soggette a scottature. Sotto il sole il naso secco nel cane è abbastanza normale e può essere accompagnato da screpolature o colpi di sole. In questo caso va protetto con una crema dermatologica adeguata ed è meglio non usare creme protettive per esseri umani su un cane, a meno di prodotti ad hoc per bambini, senza di ingredienti tossici.

In inverno, invece, il pericolo per il naso secco è quello del riscaldamento, accanto a cui di solito il nostro animale ama molto appisolarsi. Il naso secco nel cane in questi casi è piuttosto normale, inevitabile e fisiologico. Importante è che appena il cane si allontana si riprenda. In qualsiasi stagione, la disidratazione può essere causa di naso secco nel cane. Se infatti l’animale non beve abbastanza, per varie ragioni, disidratandosi, si troverà il naso secco e screpolato.

Quando risulta essere un pericolo

In questi casi, risulta necessario controllare che il naso secco nel cane non sia accompagnato da altri sintomi più significativi e riconoscibile, che possono essere legati a degli espliciti problemi di salute. Se il nostro cane si mostra particolarmente e stranamente stanco, con il naso secco, oppure non ha tanto appetito, è meglio rivolgersi ad un veterinario per capire cosa c’è sotto. Lo stesso se vediamo che ha disturbi gastro-enterici, oppure se, osservando il tartufo, notiamo croste o macchie. Possono esserci motivi altrettanto banali ma, nel dubbio, meglio che il nostro cane sia guadato da un occhio esperto. A volte i piccoli segnali aiutano a prevenire cose grosse, a volte i piccoli segnali restano piccoli segnali.