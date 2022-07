Ecco cosa succede alla pelle se non metti la crema solare ma solo abbronzante

Cosa succede alla pelle se non mettiamo una protezione solare adeguata al nostro fototipo? Non solo ci scottiamo ma facciamo danni peggiori. Ben poche abitudini di bellezza, oltre quello di abbronzarsi senza l’adeguata copertura solare, possono essere dannose per la nostra pelle. L’esposizione solare prolungata può causare invecchiamento della pelle precoce, rughe, comparsa di radicali liberi e addirittura il cancro. L’esposizione ai raggi UV aumenta anche il rischio di cataratta e degenerazione maculare.

Anche una leggera abbronzatura può accelerare il fotoinvecchiamento della pelle aumentando la produzione di specie reattive dell’ossigeno. Fortunatamente, ci sono diversi modi per proteggersi dal sole mentre si scurisce la pelle in estate. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’abbronzatura senza protezione solare, compresi gli effetti sulla pelle e le modalità di fruizione in sicurezza.

Che cos’è l’abbronzatura e quali sono i rischi?

Quando si espone la pelle ai raggi UV, la reazione delle molecole di DNA produce nuovi composti, tra cui la melanina e altri pigmenti. Questi composti conferiscono alla pelle il colore dell’abbronzatura. Il rischio di ammalarsi di cancro della pelle aumenta con l’esposizione ai raggi UV, anche se il rischio di melanoma è basso nelle persone con carnagione più scura.

Sebbene non esista un modo sicuro per abbronzarsi, è possibile adottare alcune misure per ridurre il rischio di effetti negativi. Alcuni studi hanno dimostrato che un’abbronzatura moderata senza protezione solare può danneggiare il DNA e accelerare l’invecchiamento della pelle. In effetti, un’abbronzatura frequente senza protezione solare può accelerare l’invecchiamento fino a nove anni.

L’esposizione della pelle ai raggi UV provoca il rilascio di radicali liberi. Queste molecole altamente reattive causano danni ossidativi alle cellule della pelle, che possono provocare rughe, pigmentazione irregolare e persino danni al DNA. L’esposizione ai raggi UV è stata anche collegata all’accelerazione della degenerazione maculare, la principale causa di cecità tra le persone di 60 anni e oltre.

Cosa succede alla pelle quando ci si abbronza?

Quando i raggi UV raggiungono la pelle, la melanina viene prodotta nel tentativo di proteggere le cellule cutanee dai danni. La melanina agisce come uno scudo per il DNA, evitando che venga danneggiato. Sebbene la melanina sia importante per proteggere la pelle dai danni dei raggi UV, purtroppo blocca anche gli effetti desiderati della vitamina D.

La vitamina D è essenziale per la salute, soprattutto per quella delle ossa. Per questo motivo è importante proteggersi dai danni dei raggi UV durante l’abbronzatura. I raggi UVB svolgono un ruolo fondamentale nella produzione di vitamina D. Il tempo necessario alla pelle per produrre una quantità sufficiente di vitamina D dipende dall’intensità dei raggi UV.

Il modo migliore per proteggere la nostra pelle è applicare una protezione solare prima di uscire. La protezione solare può proteggere sia dai raggi UVB che UVA, ma è importante scegliere la formula giusta. I medici e i dermatologi raccomandano un SPF minimo di 30+. Questo tipo di schermatura protegge al 98% dei raggi UVB e UVA. Per le pelli più chiare, invece, i dermatologi e i medici consigliano una schermatura massima di protezione 50+.