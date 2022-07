Italia impazzita: ecco svelato il trucco per avere acqua frizzante in casa

Avere acqua frizzante in casa, senza spendere un capitale, è possibile. Sono sempre più le persone che hanno scelto di prodursi l’acqua effervescente da soli, anziché continuare a comprare le confezioni al supermercato. Così facendo, si eviteranno la fatica di trascinare litri di acqua dal negozio a casa. Inoltre, aiuteranno l’ambiente, diminuendo il consumo di plastica. Come fare diventare l’acqua frizzante in casa? Continua a leggere l’articolo e scoprirai anche tu il trucco.

Avere acqua frizzante in casa: ecco il trucco

Se vuoi avere l’acqua frizzante in casa potrai scegliere tra due possibilità: il gasatore domestico o le bustine. Si tratta di due soluzione ecologiche e accessibili alle tasche di tutti. Se il primo metodo è più moderno e diffuso, il secondo andava di moda tra i nostri genitori e nonni.

Ti potrebbe interessare: Ecco la guida per coltivare la menta a partire dalle talee

Acqua frizzante in casa con il gasatore

Se sei un amante delle bollicine e non puoi fare a meno di bere acqua frizzante, potrai passare a un gasatore domestico. Si tratta di un elettrodomestico, il cui prezzo di mercato va da 80 a 15 o euro, che scioglie l’anidride carbonica nell’acqua del rubinetto e la fa diventare gassata.

In commercio esistono gasatori manuali, di forme, dimensioni e costi diversi. Non sono proprio comodissimi da utilizzare, perché richiedono un preciso procedimento, affinché l’acqua del rubinetto diventi acqua frizzante. È la scelta più adatta a chi non vuole spendere troppi soldi.

In alternativa al gasatore manuale, potrai optare per un gasatore refrigeratore automatico a uso domestico. In questo caso, la tua acqua non sarà solamente effervescente, ma anche depurata e fresca, grazie all’uso di un piccolo frigo integrato. Nel tuo lavello della cucina avrai installato un secondo rubinetto a tre comandi:

acqua depurata a temperatura ambiente acqua depurata e più fresca, alla temperatura che desideri acqua depurata, fresca e frizzante.

Ti basterà scegliere il comando adatto al tipo di acqua che vorrai bere.

Le bustine per fare diventare l’acqua frizzante in casa

Avere l’acqua frizzante in casa senza acquistare un gasatore è ancora possibile. Dovrai ricorrere a un metodo un po’ vintage, in voga al tempo dei nostri nonni e genitori. In questo caso, dovrai procurarti delle bustine particolari in vendita nei supermercati. Sono miscele in polvere a base di bicarbonato di sodio, acido tartarico e acido malico che sciolte nell’acqua la rendono effervescente.

Oggigiorno questo modo di fare diventare l’acqua del rubinetto a gassata è passato ormai di moda. Tra l’introduzione dei gasatori domestici e le innumerevoli confezioni di acqua frizzante facilmente reperibili nei negozi, anche i nostri nonni hanno smesso di acquistare le bustine. Rimane comunque un prodotto che puoi acquistare al supermercato, se vorrai toglierti uno sfizio di tanto in tanto e goderti un bicchiere di acqua frizzante, senza spendere troppo.