Il Bitcoin, è una criptovaluta nata nel 2009, da un’idea Satoshi Nakamoto. Anni prima, con il crollo del mercato immobiliare americano, ci fu anche la bancarotta di Lehman Brothers e Satoshi ne approfittò e annunciò la nascita del Bitcoin. È una criptovaluta molto famosa, forse la più conosciuta al mondo.

Investire su questa moneta, è comunque pericoloso, dato che si tratta di una criptovaluta, molto volatile. Questo significa che può passare da un estremo all’altro in qualsiasi momento. Un giorno può valere tanto, mentre il giorno dopo può dimezzare, o viceversa. Come ad esempio, succede in questo periodo, molto nero per qualsiasi tipo di criptovaluta. I trascorsi di questa moneta, però sono molto buoni, infatti molte persone che hanno investito già dall’inizio, ormai sono molto ricche.

Bitcoin, se l’acquisti oggi potresti diventare ricco: ecco perché

Come stavamo dicendo, il Bitcoin, é una moneta volatile, per cui si deve comunque fare attenzione quando si investe in essa. Molte persone sono diventate ricche, mentre altre non sono state fortunate e hanno perso tutti. In ogni caso, in qualsiasi investimento, ci deve essere un piano di ritirata se le cose si dovessero mettere male. L’andamento del Bitcoin, non è molto promettere, ma molti esperti sono speranzosi. Investire in questo momento, sarebbe molto buono, dato che si andrebbe a pagare il bitcoin molto poco rispetto al solito. Ovviamente, ci sono dei rischi, che chi investe dovrebbe correre. Alcuni esperti, ad esempio come quelli della Finder, pensano che il Bitcoin si riprenderà per la fine dell’anno e arriverà a circa 65.185$, cioè come nel novembre scorso. Della stessa opinione, o anche migliore è Ben Ritchie, che pensa che la moneta potrebbe arrivare anche a 100.000$, per fine anno.

Ci sono però anche altri esperti, che la pensano diversamente. C’è ad esempio, Kate Baucherel, la quale pensa che non ci sarà nessuna rimonta per la fine dell’anno mentre Dimitrios Salampasis, concorda in una chiusura annua di 50.000$.

In ogni caso, le previsioni non sono mai certezza e in questa moneta, ma anche nelle altre, bisogna solo avere un po’ di coraggio e rischiare, sempre però con cautela, senza esagerare.