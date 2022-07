Gli afidi si trovano spesso in queste piante: attenzione a come eliminarli

Alcuni tipi di piante attirano maggiormente gli afidi. Per fortuna esistono degli alleati pronti ad allontanare i parassiti. Gli afidi, i quali sono dei parassiti, sono un problema importante che può compromettere la salute del nostro intero giardino o della nostra coltivazione. Le piante attirano questi insetti perché riforniscono loro una fonte di cibo, acqua e riparo.

Questi parassiti possono anche trasmettere malattie che vanno a inficiare la salute di tutte le piante presenti, causandone, nei casi più gravi la morte. Uno dei sistemi più efficaci che hanno gli afidi per rovinare la salute della pianta è quello di produrre melata. Si tratta di una sostanza zuccherina depositata sui fusti e sugli steli che soffocano il tessuto vegetativo della pianta.

Ti potrebbe interessare: Fondi di caffè: 5 modi geniali per usarli come fertilizzante

Quindi oltre a succhiare la sua linfa vitale la debilita per soffocamento. Questa melata, a sua volta, attira altri insetti che possono essere alleati oppure nemici. In pratica, si attiva una lotta in cui a perdere è solo la pianta perché non riesce a sopportare tutti questi attacchi e a controbattere in maniera decisa.

Per questo motivo, è importante mantenere il giardino libero da erbacce, insetti dannosi e parassiti. Un modo per evitare che i parassiti entrino nel giardino è quello di piantare piante non ostili e resistenti ai parassiti più comuni. Anche i pesticidi sono efficaci per controllare i parassiti, sia in forma chimica che in forma naturale.

Tuttavia, assicuriamoci di seguire tutte le indicazioni riportate sull’etichetta quando utilizziamo i pesticidi non organici: un uso improprio può provocare effetti collaterali dannosi. Facciamo dunque attenzione a non contaminare le aree circostanti o, peggio ancora, di diffondere i danni del parassita.

Le piante che attirano gli afidi

Ho una bruttissima notizia da darti: tutte le piante attirano gli afidi. Purtroppo a essere coinvolte dall’infestazione dei parassiti possono essere allo stesso modo piante aromatiche, piante ornamentali, piante da frutto, piante rampicanti, cespugli o arbusti. Nessuno si salva dal loro attacco mortale e persistente.

A meno che non si tratti di piante velenose come l’oleandro, l’edera e il gelsomino giallo che non subiscono attacchi merito della loro linfa velenosa. Tutte le altre si possono salvare solo con un controllo costante, con dei prodotti fertilizzanti adatti e l’aiuto di alcune piante che allontanano la comparsa delle colonie di afidi.

Le piante amiche

Un tipo le abbiamo già nominate e sono le piante velenose. Queste piante sono però pericolose se in casa abbiamo bambini e animali domestici. Quindi non sono una soluzione efficace per risolvere il problema. Esistono diverse piante che possono essere utilizzate per allontanare i parassiti come il timo e il tagete, i quali sono in grado di respingere gli insetti perché rilasciano sostanze chimiche quando vengono disturbate. Così come l’achillea dal sapore amaro che gli insetti non riescono a digerire.

Altre tipi di piante sono: rosmarino, timo, basilico, origano e aglio. In questo caso a infastidire è la forte profumazione che a noi piace ma non ai parassiti. Pertanto, inserisci una di queste piante nel tuo giardino e gli attacchi di afidi diminuiranno.