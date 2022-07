In estate i cani soffrono per queste tre cose: attenzione

Con l’arrivo dell’estate, non soltanto noi, ma anche i nostri cani iniziano a soffrire il calore. D’estate i nostri amici pelosi possono andare incontro a delle problematiche, ma andiamo a vederle nello specifico, in modo tale da evitare certe cose e mantenerli sempre al fresco.

Il colpo di calore

La temperatura corporea dei cani è generalmente compresa tra i 38.3°C ed i 38.9°C. In un ambiente caldo i cani regolano la propria temperatura ansimando. Se non riescono pero’ a disperdere calore abbastanza velocemente la loro temperatura tenderà a salire. Per riconoscere un colpo di calore basta interpretarne i sintomi: respirazione accelerata, alta temperatura corporea, vomito, mucose arrossate e difficoltà a camminare. In casi estremi si può arrivare al collasso. Durante il colpo di calore è fondamentale che il proprietario intervenga tempestivamente sul proprio cane. Se il cane è in un ambiente chiuso o caldo deve essere spostato in un ambiente climatizzato e successivamente fare una docciatura con acqua fresca. Si può dirigere un ventilatore sulle zone bagnate per aumentare il raffreddamento.L’applicazione di impacchi freddi nella zona inguinale e sui cuscinetti delle zampe può accelerare l’abbassamento della temperatura corporea. Sulla testa dell’animale si possono applicare alcuni impacchi ghiacciati per accelerare il raffreddamento dell’encefalo.

Passeggiate nelle ore più calde

Come ben sappiamo, il nostro cane ha bisogno di uscire per fare i suoi bisogni fisiologici. Ma per il nostro migliore amico può risultare un’impresa. Per evitare che il cane possa avere un colpo di calore, è necessario fare attenzione ad alcuni punti prima di andare a passeggio con il nostro amico a quattro zampe. Uno dei consigli più utili è quello di farlo uscire nelle ore più fresche, che siano la mattina presto o il tramonto, evitando di passeggiarlo sotto il picchio del sole. Un asfalto caldo gli causa forti dolori ai cuscinetti delle zampe, che stanno a diretto contatto con il terreno. Si consiglia, inoltre, di farlo passeggiare nei parchi o nell’erba, evitando le strade.

Non sfoltire il pelo

Si è sempre pensato che uno dei rimedi per aiutare il nostro cane ad evitare di soffrire il caldo è quello di tosare il suo pelo. Ebbene i cani in realtà non avendo ghiandole sudoripare sulla pelle, non suda quando ha caldo, ma ansima. E’ grazie al pelo, soprattutto, che il cane si isola e si protegge dal caldo eccessivo in estate e dal freddo in inverno. Da soli perdono il pelo durante tutto l’anno e una volta l’anno avviene la muta. Questi meccanismi servono al cane a mantenere una temperatura costante e a non soffrire il caldo né il freddo. Quindi, decidendo di tagliare completamente il pelo al cane significa snaturare questo processo e porre l’animale di fronte a enormi rischi. D’estate, col pelo tosato a zero, il cane rischia quindi una scottatura!