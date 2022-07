Il mare caraibico in Sicilia esiste: ecco in quali spiagge andare

Acque limpide, sabbia chiarissima, calette nascoste sono lo straordinario benvenuto per chi fa tappa in Sicilia. A volte sabbiose e dorate, altre volte con i ciottoli e più scure accanto ad un mare dalle 50 sfumature di blu, vi sono spiagge in Sicilia che vi faranno sentire come se foste in paradiso. Ma andiamo a scoprire quali sono.

Fontane Bianche

A soli 10 km da Siracusa troviamo una spiaggia di Fontane Bianche, il cui nome deriva dalle fontane di acqua dolce della zona. Caratterizzata da una sabbia chiara e un mare cristallino, fa invidia a quello dei Tropici. Qui si può esplorare l’area marina protetta del Plemmirio, a due passi, e praticare diversi sport acquatici. La spiaggia è ideale per chi va al mare con i bambini, poiché le acque sono basse e calde. In piena estate, è molto affollata. Il panorama è molto suggestivo.

San Vito lo Capo

Una delle principali attrazioni in Sicilia è il piccolo paese di San Vito lo Capo. L’attrazione principale di questa località sono le sue acque pulite, spesso premiate con la bandiera Blu, di un colore cristallino o tendente al turchese e al verde. La spiaggia di San Vito lo Capo ha caratteristiche esotiche che nulla hanno da invidiare alle mete più gettonate oltre oceano. La spiaggia cittadina di San Vito Lo Capo è lunga circa 2 km e molto ampia, a tratti attrezzata con stabilimenti. Nei punti di maggiore estensione arriva fino a 70 metri. La sabbia si distingue per il suo colore candido, che riflette ampiamente i raggi del sole rendendola dorata e dal fascino caraibico.

Mondello

La spiaggia di Mondello è considerata fra le più suggestive e più belle. Si trova a soli 11 km dal centro città e questa vicinanza fa si che venga frequentata anche da chi ha poche ore a disposizione da spendere al mare. E’ incastonata tra il Monte Pellegrino ed il Monte Gallo, che regalano un tocco di natura e di verde alla bianca spiaggia lambita da un mare cristallino. Quello che rende Mondello così ambita, oltre alla spiaggia fine e bianca ed il mare turchino da far assomigliare questo luogo ad una spiaggia caraibica, è tutto il contesto che vi ruota attorno, dalle bellissime costruzioni in stile liberty ai numerosi club nautici e circoli esclusivi che attirano gente raffinata e benestante in cerca di luoghi di classe.

Cala Rossa, Favignana

Il mare della Sicilia regala scorci mozzafiato. Basta spingersi al largo delle coste di Trapani e visitare Favignana per scoprire una delle più belle isole del Mare Mediterraneo. Spiagge incantevoli, acqua cristalline e una tranquillità rilassante fanno di Favignana una delle mete più ambite per le vacanze al mare. Cala Rossa è una spiaggetta che si trova all’interno di splendide cave di tufo, giudicata da alcuni come una delle spiagge più belle d’Italia. Qui il mare, trasparente e invitante, è abbracciato da una cornice di scogliere che vi corrono tutto attorno e dalle quali si può ammirare il panorama.