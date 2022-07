Gli scarafaggi possono essere allontanati in questo modo naturale: ecco quale

Gli scarafaggi possono essere allontanati in modo naturale, senza ricorrere a prodotti chimici. Gli insetticidi presenti in commercio, oltre a diventare un pericolo per i bambini e gli animali domestici di casa, possono inquinare l’ambiente. Vuoi scoprire i metodi naturali per mettere alla porta blatte e scarafaggi una volta per tutte?

Allontana gli scarafaggi in modo naturale: ecco come fare

Scarafaggi e blatte sono tra gli insetti in cui c’imbattiamo più spesso durante l’estate. Questi sgradevoli invasori amano intrufolarsi nelle nostre case alla ricerca di cibo, acqua e un rifugio sicuro in cui riprodursi. Prediligono i posti bui e umidi, lontani dal fracasso quotidiano, ma a stretto contatto con residui alimentari e organici.

Ecco perché è facile vederli gironzolare per la cucina in piena notte, sbucare da sotto il lavello o dal battiscopa, nascosti dietro un elettrodomestico. Gli scarafaggi sono insetti onnivori, si nutrono di un’infinità di cose: dalle briciole ai residui organici, come unghie e pelle, dal legno alla carta.

Nonostante la pulizia della casa sia un aspetto fondamentale, non basterà se vuoi allontanare blatte e scarafaggi da casa tua. Dovrai anche adoperarti per scoprire il punto di accesso di questi insetti o il loro nido. In questo modo, potrai intervenire, chiudendolo con dello stucco, bloccare ogni fessura o crepa attraverso cui si possono essere introdotti.

Inoltre, per allontanare definitivamente gli scarafaggi dalla tua abitazione, potrai adottare dei rimedi naturali dall’efficacia comprovata. Nelle prossime righe ti illustreremo i più migliori.

Scarafaggi: ecco come tenerli lontani da casa

Allontanare gli scarafaggi da casa tua, adottando esclusivamente rimedi naturali, è possibile. Per farlo, dovrai scoprire cosa odino le blatte e giocare sulle loro debolezze. Non ci crederai, ma i prodotti che hai a portata di mano sono i migliori repellenti naturali contro blatte e scarafaggi.

Alloro e rosmarino

Gli scarafaggi detestano l’odore di alcune piante aromatiche, alloro e rosmarino su tutte. Se vuoi eliminare le blatte da casa tua potrai preparare dei piccoli mazzi di foglie di alloro e rametti di rosmarino. Dovrai quindi sistemarli negli angoli strategici della cucina, del bagno o dove hai individuato il passaggio di questi insetti.

Aglio

In alternativa, potrai lasciare alcuni spicchi di aglio in giro per la casa. Meglio se leggermente ammaccati, in grado di emanare un odore più intenso. Oppure potrai fare macerare degli spicchi di aglio nell’acqua per almeno una giornata. Poi potrai versare l’infuso dentro una confezione spray e spruzzare ovunque.

Tanaceto

I fiori gialli del tanaceto riescono ad allontanare gli scarafaggi come pochi altri. Il loro profumo intenso, simile alla canfora, è mal sopportato da questi insetti che se nu guardano bene dal restare nelle vicinanze. Per questa ragione il tanaceto può sostituire in maniera efficace un repellente naturale.

Erba gatta

I gatti non fanno scappare blatte e scarafaggi, ma l’erga gatta, tanto amata dai nostri felini, sì! Se coltiverai delle piantine di erba gatta in casa potrai dire addio al problema blatte una volta per tutte, prima che avvenga un’infestazione vera e propria.

Sapone di Marsiglia

Gli scarafaggi possono essere allontananti anche con il sapone di Marsiglia. Adotta la buona abitudine di pulire le superfici di casa con questo detergente. Il suo profumo intenso risultato intollerabile per le blatte, sia liquido, sia sotto forma di scaglie.