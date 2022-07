Oroscopo domani Paolo Fox, 15 luglio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 15 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 15 luglio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata da prendere con le pinze. La Luna in opposizione aumenterà la tua insofferenza nei confronti di tutto. Dovrai munirti di enorme pazienza per non dire una parola di troppo che potrebbe provocare un incidente diplomatico. Meglio fare attenzione e aspettare che passino le prossime 24 ore. Poi, da sabato, l’umore migliorerà di gran lunga.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani sarà una giornata buona per recuperare in amore, provare ad accorciare la distanza che si è inevitabilmente create tra te e il partner. Da lunedì Venere non sarà più contraria e tu avrai un aiuto in più. Sta per arrivare un fine settimana in cui ti converrà fare ben poco, cercare di trascorrerlo tranquillamente, senza infilarti in situazioni stressanti.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani si preannuncia una giornata promettente, illuminata da una magnifica Luna. È tempo di lasciare indietro le tensioni che hai vissuto nelle ultime settimane e di ritrovare la serenità perduta. Se dovrai parlare chiaramente con una persona, nei prossimi giorni potrai farlo. Prova a recuperare in amore, cerca di riportare la sua vita affettiva in primo piano.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani sarà un giorno da affrontare con la massima cautela. La Luna in aspetto dissonante potrebbe renderti molto nervoso o, peggio ancora, provocatorio. Ti servirà prudenza doppia in famiglia, se nelle settimane scorse ci sono già stati degli alterchi. Fai passare lisce le prossime 24 ore e poi da sabato partirà un fine settimana che si preannucia molto interessante.