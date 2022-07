Oroscopo Paolo Fox domani, 16 luglio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani sabato 16 luglio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 luglio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica saranno due giorni ad altissimo rischio discussioni e polemiche. Dovrai usare la massima cautela, soprattutto se sentirai la noia incalzare inesorabilmente. Cerca di resistere, poi da lunedì tornerà il buonumore. Prudenza alle coppie che sono già in crisi.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani partirà un weekend di grande forza: approfittane, per dare più spazio ai sentimenti. Sul fronte lavorativo manca ancora un po’ di serenità. Le cose sembrano bloccate oppure sei tu che dovresti cambiare strategia. I nuovi progetti partono a rilento, ma sappi che tutto quello su cui stai lavorando ora ti regalerà enormi soddisfazioni nel 2023.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani potresti farti prendere dalla voglia improvvisa di fare bagagli improvvisati e partire di punto in bianco. Saranno molti gli Acquario desiderosi di cose folli, fuori dall’ordinario. L’unica appunto: non distrarti troppo. Con Marte contrario potresti farti male, provocarti dei piccoli fastidi solo per distrazione.

Oroscopo domani: Pesci

Domani avrai la Luna favorevole e da lunedì anche Venere tornerà attiva. Il cielo sta diventando più benevolo e ti aiuteranno a lavorare su qualcosa di nuovo, a esprimere tutta la tua creatività, la voglia di metterti in gioco. 48 ore efficaci per chi vuole avviare un nuovo progetto o è alla ricerca di soluzioni. Anche i sentimenti torneranno in auge.